Samsunspor ve Kasımpaşa 0-0 Berabere Kaldı

SÜPER Lig'in 3'üncü hafta erteleme maçında Samsunspor sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis ve Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze, karşılaşmayı değerlendirdi.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını ifade eden Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Basın toplantısını çok kısa tutacağız. Çok fazla konuşacak bir şey yok. Sonuç bence adil oldu. 2 takım da çok fazla pozisyon yakalayamadı. Maç 0-0 bitti ve puanlar paylaşıldı. Ofansif birçok oyuncudan yoksun oynamak zorunda kaldık. Kazanamadığımız için üzgünüz. Takımda herhangi bir sıkıntı yok. Antrenmanlarda çalışıyoruz. Bu maçı da tekrar izleyeceğiz ve nelerin eksik olduğunu göreceğiz. Takım ruhumuz mevcut. Bugün dar kadroyla mücadele ettik. Geçen yıl birbirileriyle oynayan, tanıyan oyuncular çoktu. Bu sene birçok oyuncu geldi. Oyuncuların birbirlerini tanıma adına biraz daha süreye ihtiyaçları var" dedi.

SHOTA ARVELADZE: DENGELİ BİR MAÇ OLDU

Samsunspor'un Avrupa kupası maçları nedeniyle sezonu 3 hafta önce açtığını belirten Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze, "Dengeli bir maç oldu. Özellikle burada oynamak zor. Samsunspor'un bir maç temposu avantajı olabilir. Çünkü sezonu gerçekten 3 hafta erken açtılar bu Avrupa Kupası maçlarından dolayı. Onun için belki ilk devre ilk 10 dakikası, ikinci devrenin belki ilk 8 dakikası rakibe biraz daha fazla top bıraktık. Ama sonuçta dengeli bir maç oldu. Belki 2 tane net pozisyon verdik, fazlasını hatırlamıyorum. Bizde 2-3 tane çok net pozisyon yakaladık ama son dokunuşu yapamadık. Son dakikalarda özellikle 2 tane net pozisyonumuz vardı. Her iki takım da bu maçı kazanabilirdi. Sonuçta da herkese puan düştü bugün. Rakip takımı tebrik ediyorum. Avrupa Kupası maçlarından başarılar diliyorum" diye konuştu.