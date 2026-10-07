Samsunsporlu Bayo, Trabzonspor derbisinde taraftar desteğiyle kazanmayı hedefliyor - Son Dakika
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Samsunsporlu Bayo, Trabzonspor derbisinde taraftar desteğiyle kazanmayı hedefliyor

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Samsunsporlu Bayo, Trabzonspor derbisinde taraftar desteğiyle kazanmayı hedefliyor
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Samsunsporlu Mohamed Bayo, 10 Ekim Cumartesi sahasında oynanacak Trabzonspor derbisinin zor geçeceğini ve galibiyeti taraftar için çok istediklerini söyledi. Basın Sözcüsü Suat Çakır da Karadeniz derbisi öncesi taraftarı maça davet etti, bilet fiyatlarının düşürüldüğünü belirtti.

SAMSUNSPORLU futbolcu Mohamed Bayo, "Trabzonspor karşılaşması çok zor olacak. Bir derbi karşılaşması olacak. Biz de bu karşılaşmayı kazanma düşüncesiyle çıkacağız. Galip gelmeyi taraftarımız için çok ama çok istiyoruz" dedi.

Samsunspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında 10 Ekim Cumartesi günü sahasında Trabzonspor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürüyor. Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde santrafor Mohamed Bayo ve Basın Sözcüsü Suat Çakır, basın mensuplarına Trabzonspor karşılaşması ve takımın genel durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mili arada çok iyi antrenman dönemi geçirdiklerini ve Trabzonspor maçına güzel şekilde hazırlandıklarını belirten Mohamed Bayo, "Şimdi birlik ve beraberlik gösterme zamanı. Kulüpteki herkesle, hem oyuncular hem de kulüpte çalışanlarla, taraftarımızla birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekecek. İnşallah bu başarıyı gerçekleştireceğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

'BU KARŞILAŞMAYI KAZANMAK İSTİYORUZ'

Trabzonspor derbisinin zorlu geçeceğini söyleyen Bayo, "Bu karşılaşma çok zor olacak. Bir derbi karşılaşması olacak. Biz de bu karşılaşmaya kazanma mentalitesiyle, kazanma düşüncesiyle çıkacağız. Tabii futbolun doğasında zor anlar var. Futbolun zor anları elbette olabiliyor. Ama biz genç bir takımız. Bu karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Bu galibiyeti taraftarımız için çok ama çok istiyoruz. Henüz golle buluşamadım ama şunu da belirtmem gerekiyor. Sonuç olarak 3 aydır oynayamamıştım. Oynayamadığım için böyle bir dönem oldu açıkçası. Tamamen iyi ve güçlü bir mentaliteyle geri geldiğimi söylemem gerekiyor. İnşallah takımım da bana gol atmak konusunda yardımcı olacaktır. Elbette zor bir dönemden geçerken gol atmak da kolay olmuyor. Özellikle sonuçlar kötü olduğunda. Ama inşallah çok fazla çalışıp, olabildiğince gol atmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı.

'KARADENİZ DERBİSİ, EZELİ RAKİBİMİZ, EBEDİ DOSTUMUZ TRABZONSPOR'

Derbinin dostça geçmesini beklediklerini söyleyen Basın Sözcüsü Suat Çakır, "Bu hafta çok önemli bir maçımız var. Karadeniz derbisi, ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz Trabzonspor ile karşılaşacağız. İnşallah bu maç güzel bir ortamda geçecektir. Milli takım arasında iyi bir çalışma dönemi geçirdik. Sakat futbolcularımızın takıma katılmasıyla gerçek bir takım hüviyetine büründük. İnşallah bu böyle devam edecektir. İnşallah sakatsız bir sezon diliyorum. Biliyorsunuz bu hafta biraz polemiklerle geçti. Biz genç ve dinamik bir kadroyuz. Bu seneyi yeniden inşa ediyoruz. Nasıl 3 sene önce Samsunspor yeniden kurulmuşsa bu sene de o şekilde kuruluyor. Kaliteli genç transferleriyle bu dönemi inşallah böyle atlatıp geçireceğiz. Bunlar için de en büyük desteği taraftarlarımızdan göreceğiz. Her zaman söylediğimiz gibi taraftar çok büyük bir itici güç. Trabzonspor maçında da bu desteklerini esirgemeyeceklerini düşünüyoruz. Herkesi maça davet ediyoruz. Bilet fiyatlarını da düşürdük. Gerçek Anadolu takımlarıyla yaptığımız maç fiyatı oldu" dedi.

'MÜCADELE EDEREK, SAVAŞARAK MUTLAKA İYİ SONUÇ ALACAĞIZ'

Tüm taraftarları Trabzonspor karşılaşmasına davet eden Çakır, "İş adamı, sanayici arkadaşlardan rica ediyoruz. Lütfen cumartesi günü elemanlarına izin versinler, maça gelsinler ve o stadı dolduralım. Çünkü taraftar çok büyük bir güç. İnşallah iyi oynayıp iyi mücadele edeceğimize eminiz. Buna biz yönetim olarak, teknik heyet olarak herkes inanıyor. İnşallah sonuç da iyi olacak. Kötü bir dönem geçirdik. Son 4 maçta mağlup olduk. Eksiklerimiz çoktu ve genç bir takımız. Takımın omurgasında olan çoğu oyuncu gitti. Gitmek zorunda kaldı, göndermek zorunda kaldık. İnşallah takımın tamamlanmasıyla, sakatların dönmesiyle hava daha da değişti. Hocamız hırslı, istekli. Futbolcular da şu an öyle. İdmanlarda bunu görüyoruz. Bu maça da yansıyacak. O yansıma da bize iyi sonuç getirecektir. Bu haftaya kadar tam takım olarak çalışamadık. Kamptan sonraki sakatlıklar bizi çok üzdü ve takıma da yansıdı. Bu haftaki maç çok farklı olacak. Çünkü bunu idmanlarda görüyoruz, hissediyoruz. Karşımızda çok iyi bir takım var. Trabzonspor hakikaten iyi takım, dünya yıldızı oyuncuları var. Ama biz de mücadele ederek, savaşarak mutlaka iyi sonuç alacağız. Buna inanıyoruz. Bütün takım olarak, yönetim olarak, başkanımız, yönetimimiz, teknik heyet, futbolcu, herkes bu minvalde konuşuyor" dedi.

Kaynak: DHA
TrabzonsporKaradenizCumartesiFutbolSporSon Dakika

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