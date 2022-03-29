Samsunsporlu futbolcularda hedef Bandırmaspor galibiyeti - Son Dakika
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Samsunsporlu futbolcularda hedef Bandırmaspor galibiyeti

29.03.2022 16:05
Samsunsporlu futbolcularda hedef Bandırmaspor galibiyeti

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un tecrübeli futbolcuları Osman Çelik ve Moryke Fofana, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçını kazanmaya odaklandıklarını belirttiOsman Çelik ve Fildişi Sahilli golcü oyuncu Moryke Fofana, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un tecrübeli futbolcuları Osman Çelik ve Moryke Fofana, Royal Hastanesi Bandırmaspor maçını kazanmaya odaklandıklarını belirtti

Osman Çelik ve Fildişi Sahilli golcü oyuncu Moryke Fofana, Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Osman, takımın ilk hedefi olan play-off'a kalması için tüm oyuncuların ellerinden gelen mücadeleyi verdiğini aktardı.

Teknik direktör Fuat Çapa'nın saha içinde kendisine verdiği görevleri hangi pozisyon olursa olsun en iyi şekilde yapmaya çalıştığını anlatan Osman Çelik, "Benim hangi pozisyonda oynadığımın çok önemi yok. Hocam bana hangi görevi verirse yerine getiriyorum. Geçmiş yıllarda sağ bek olarak da oynamıştım. Samsunspor'da stoper ve önlibero pozisyonunda bazen orta sahada da görev yaptım. Bu ligde eski takımlarımla 3 şampiyonluğum var. Şimdi de Samsunspor ile yeniden şampiyonluk yaşamak istiyorum." diye konuştu.

"Bazı maçları taraftar kazandırır"

Tecrübeli oyuncu, Samsunspor taraftarlarının coşkulu olması ve tribünleri doldurması nedeniyle geçmişte en zorlu maçlarını Samsun'da oynadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Samsun'a gelirken de bu hayal ile geldim. Açıkçası bu sene taraftarların maçlara ilgisiz olması beni üzdü. Sadece Ankaragücü maçındaki atmosfer çok güzeldi. O maçta takım olarak ısınmaya çıktığımızda zaten maçı taraftarlarımızla birlikte kazanacağımızı ben hissetmiştim. Yani bazı maçları taraftar kazandırır. Royal Hastanesi Bandırmaspor maçı da öyle bir maç. İnşallah taraftarlarımız stadyumu doldurur ve bizi 90 dakika desteklerse bu maçı kazanıp onların yüzünü güldürebiliriz."

Fofana: "İnşallah onların desteğiyle Süper Lig'e çıkacağız"

Moryke Fofana ise taraftarların kendilerinden beklentisinin büyük olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Bazen bu beklentileri çok iyi yapıyoruz, bazen ise gerçekleştiremiyoruz. Tabii ki iyi oynadığımızda desteklemeleri, kötü oynadığımızda da bize kızmaları gayet normal. Biz oyuncular olarak çıktığımız her maçta en mükemmelini yapmaya çalışıyoruz. İnşallah istediğimiz hedefi sezon sonunda tutturacağız. Bizim bireysel olarak değil de takım olarak saha içinde ne yaptığımız önemli. Takım arkadaşlarım da bana yardımcı olmaya çalışıyorlar. Ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Önümüzde şu an Bandırmaspor maçı var. Öncelikle bu maçtan galibiyet almak istiyoruz. Bu süreçte de taraftarlarımızı yanımızda bekliyoruz. İnşallah onların desteğiyle tek tek 9 maçımızı kazanıp Süper Lig'e çıkacağız."

Öte yandan Samsunspor, 2 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı Royal Hastanesi Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde çalışan futbolcular, pas çalışması ve taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Samsunsporlu futbolcularda hedef Bandırmaspor galibiyeti
Samsunsporlu futbolcularda hedef Bandırmaspor galibiyeti
Samsunsporlu futbolcularda hedef Bandırmaspor galibiyeti

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Fuat Çapa: 'İlk 6 hedefi için, kalan 9 maç çok önemli' Fuat Çapa: 'İlk 6 hedefi için, kalan 9 maç çok önemli'

Bandırmaspor, Osman Çelik, Samsunspor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunsporlu futbolcularda hedef Bandırmaspor galibiyeti - Son Dakika


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