Yukatel Kayserispor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından - Felipe Sanchez Mateos - Son Dakika

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos bugünkü galibiyetten ötürü inanılmaz mutlu olduklarını söyledi.

Çünkü oyuncuların sahada gösterdikleri performansla kendilerini çok mutlu ettiklerini belirten Mateos, bugün karşılarında zorlu bir rakip olacağını bildiklerini anlattı.

Evlerinde 30 puan toplayan bir rakipten bahsettiklerine dikkati çeken Mateos, şunları kaydetti:

"Özellikle 1-0'dan sonra atmosfer ev sahibi takım için inanılmaz bir hale geldi. Golden sonra tribünler inanılmaz ateşlendi ama takım arkadaşlarımızı ve oyuncularımızı tebrik etmek istiyorum. Çünkü 1-0 geriye düştükten sonra bile maçın kontrolünü kaybetmedik. Sürekli topun bizde kalmasını sağladık. Oyunu domine ettik diyebilirim. Yüzde 60'tan fazla topa sahip olma oranıyla zaten bu sonucu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Aslında bugün sahada güzel bir mücadele oldu. Berabere bitseydi bile bu mücadele aslında sahada güzel bir performans olduğunu düşünüyorum. Bunun yanı sıra genç arkadaşlarımız Oğuz ve Erencan da goller attılar. Takıma galibiyeti getirdiler. Onların bugünkü performansıyla alakalı da çok mutluyuz."