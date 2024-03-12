Şanlıurfa\'da 2023 Turkcell Süper Kupa hazırlıkları başladı

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Şanlıurfa İl Spor Güvenlik Kurulu, Galatasaray ve Fenerbahçe arasında 7 Nisan Pazar günü Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hazırlıkları kapsamında, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplandı.

Şanlıurfa İl Spor Güvenlik Kurulu, geçtiğimiz sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile geçtiğimiz sezonun Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe arasında Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu'nda 7 Nisan 2024 Pazar günü saat 21.30'da oynanacak olan 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasının hazırlıkları kapsamında, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak başkanlığında toplandı. Toplantıya TFF Stadyum Güvenlik Müdürü Cem Yücel ile Taraftar ve Güvenlik Sorumlusu Bülent Perut'un yanı sıra Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin temsilcileri, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü temsilcileri, Şanlıurfa İl Gençlik Spor Müdürlüğü temsilcileri ve Şanlıurfa İl Spor Güvenlik Kurulu üyelerinin tamamı katılım gösterdi. Yaklaşık 2 saat süren toplantıda 24 madde alt başlıklarıyla birlikte karara bağlandı. Bu toplantının ardından Şanlıurfa Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün katılımı ile birlikte Şanlıurfa yerel makamlarıyla bir koordinasyon ve faaliyet toplantısı gerçekleştirildi.

İkinci toplantıda, maçın oynanacağı Şanlıurfa 11 Nisan Stadyumu ve çevresi ile ilgili yapılan düzenlemelerin son durumu, planlanan işlerin gözden geçirilmesi, eksikliklerin tamamlanması, komünikasyon, elektrik ve diğer alt yapı işlerinin planlanan sürede bitirilmesi konuları konuşuldu. Stadyuma gelecek olan taraftarların rahat ve keyifli bir ortamda maç izleyebilmeleri için gerekli tüm çalışmaların maç tarihinden yaklaşık bir hafta önce tamamlanması konusunda çalışmalara hız verilmesi kararlaştırıldı. - İSTANBUL