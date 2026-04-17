Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi genç erkekler voleybol takımından filede ikinci galibiyet

Türkiye Voleybol Federasyonu Genç Erkekler Grup Müsabakaları Şanlıurfa'da devam ediyor. Ev sahibi Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Genç Erkekler Voleybol Takımı, ikinci maçında Gaziantep Antepia Spor Kulübü'nü 3-0 mağlup etti.
11 Nisan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Şanlıurfa ekibi, setleri 25-19, 25-23, 23-25 ve 25-18'lik skorlarla kazanarak üstün bir performans sergiledi.
Antrenör Yakup Aktaş, takımın ikinci galibiyetini aldığını belirterek, Hatay ile oynayacakları son maçı da kazanmaları halinde Türkiye finalleri yarı finallerine yükseleceklerini ifade etti. - ŞANLIURFA
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?