Şanlıurfa haber | Karbel Karaköprü Belediyespor: 2-1

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Sabit Selvi, Gürcan Dönmez, Hicri Yıldırım

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Karşıyaka, iki maçlık galibiyet hasretine taraftarlarının desteğiyle Karbel Karaköprü Belediyespor'u 2-1 yenerek son verdi, yarışta yeniden iddialı konuma geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 3 bin 525 biletli taraftarın maç boyunca büyük desteğiyle galibiyete uzanan Kaf-Kaf'ın gollerini 45+1 ve 70'inci dakikalarda Namık Barış attı. Konuk ekibin tek golünü 58'inci dakikada oyuna girer girmez Kubilay kaydetti. Bu skorla sezonun ilk iç saha galibiyetini alırken, rakibine ilk mağlubiyetini tattırarak 10 puana ulaşan yeşil-kırmızılı ekip yeniden Play-Off hattına yükseldi.

Karşıyaka'da Teknik Direktör Erman Güraçar, geçen haftaki mağlubiyetin ardından takımını ilk 11'de 5 değişiklik yaparak sahaya sürdü. Kaleci Yusuf, ligdeki 25 yaş üstü 10 futbolcu kontenjanı gereği tribüne çıkarken kaleyi uzun süre sonra ilk kez Erdoğan korudu. Hacettepe deplasmanından farklı olarak 11'de Emre Gemici, Caner, Kerem ve İhsan Furkan'ın yerine Fatih Taşdelen, Namık Barış ile iyileşen Fatih Ergen ve Okan oynadı. İleri uçta Emre'nin yerine Fatih Taşdelen 11'de başlarken, geçen hafta eleştirilen İhsan Furkan da kontenjan gereği tribüne çıktı. Erman Güraçar, cezası nedeniyle kulübede yer almazken maçı Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca da izledi. Başkan Turgay Büyükkarcı ise koronavirüs testi pozitif çıktığı için stattaki yerini alamadı. Genel sağlık durumu iyi olan Büyükkarcı'nın serum tedavisi gördüğü öğrenildi.

4'üncü dakikada gelişen Karşıyaka atağında sağ çaprazdan çalımlarla ceza sahasına giren Namık Barış'ın şutu yandan az farzla auta çıktı.30'uncu dakikada Fatih Taşdelen'in ceza sahası sol çaprazından şutu üstten auta çıktı.34'üncü dakikada Karşıyaka'da Namık Barış'ın sağdan ortasında Okan'ın kale önünde kafa şutu auta gitti.35'inci dakikada Karşıyaka yine gole yaklaştı. Namık Barış'ın ceza sahasına girmeden aşırtması üst direkten döndü.45+1'inci dakikada Karşıyaka golü buldu. Karaköprü defansının uzaklaştıramadığı topta Namık Barış'ın ceza sahası içi sağ çaprazından şutu ağlarla buluştu: 1-0.İlk yarı bu skorla bitti.58'inci dakikada skora eşitlik geldi. Kubilay, oyuna girer girmez saniyeler içinde önünde bulduğu ilk topu kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden ağlara yolladı: 1-1.70'inci dakikada Karşıyaka yeniden üstünlüğü yakaladı. Onur'un sağ çaprazdan çevirdiği topu ceza alanında Namık Barış ağlarla buluşturup kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.

Maç bu golle 2-1 sonuçlandı.

- İzmir