Şanlıurfaspor'da derinlik sorunu - Son Dakika
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Şanlıurfaspor'da derinlik sorunu

Şanlıurfaspor\'da derinlik sorunu

Teknik direktör Karafırtınalar, takımın derinlik eksikliğinden ötürü mağlubiyetten üzüntülü olduğunu belirtti.

01.12.2024 19:19
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Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar takımda çok fazla derinlik olmadığını belirtti.

Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Kaybettiğimiz için üzgünüz. Aslında kötü oynamadık. Duran toptan iki gol yedik. Bir tanesi taçtan, bir tanesi de frikikten oldu. Beklemediğimiz bir sonuç. Çok iyi oynadık ama skor çok iç açıcı bir durum değil. İşin gerçeğini de söylemek gerekiyor, bu takımımızın çok fazla bir derinliği yok. Böyle takımlarda bir tane oyuncunun bile eksikliği çok hissediliyor. Bu gün de iki tane oyuncumuz yoktu. Bu bahane değil tabii ki yerine çıkanlar da iyi mücadele etti ama bir oyun ezberi var, onun dışında bir oyun oynandı. Neticesinde iyi oynadığımız bir maçı kaybettik ama bunun için de karalar bağlayıp yas tutacak halimiz yok. Bu takım puanlar aldı. Devre arasına kadar alabileceğimiz puanları alıp en iyi yerde, yukarıya yakın bir yerde bitirip devre arasında olumlu takviyelerle çok daha iyi bir Şanlıurfaspor izleyeceğiz diye düşünüyorum. Tabii ki bu gün için üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. İnşallah en kısa zamanda toparlanırız" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Şanlıurfaspor'da derinlik sorunu - Son Dakika

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