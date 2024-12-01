Şanlıurfaspor, Evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Şanlıurfaspor, Evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 Mağlup Oldu

Şanlıurfaspor, Evinde Ankara Keçiörengücü\'ne 2-0 Mağlup Oldu

1. Lig'in 14. haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 kaybetti. Golleri Dembele ve Eduart Rroca atan konuk ekip, zorlu maçtan galibiyetle ayrıldı.

01.12.2024 18:28  Güncelleme: 18:30
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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA

STAT: Şanlıurfa 11 Nisan

HAKEMLER: Ozan Ergün, Mehmet Kapluhan, Egemen Savran

ŞANLIURFASPOR: Abdulkadir – Miraç, Ahmet Gökbayrak (Dk. 72 Ofosu), Fatih, Muhammed Gönülaçar, Burak Can, Amar Begiç (Dk. 73 Forsell), Hasan Hüseyin (Dk. 83 Mehmet Yüksel), Mehmet Çoşkun, Kayode, Cuma (Dk. 45 Atakan Aybastı)

ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin – Uğur Kaan, Steven Caulker, Arda, Ali, Erkam, Camara (Dk. 90 Kiristal), Eduart Rroca (Dk. 76 Orhan), Oğuzhan (Dk. 86 Recep), Dembele (Dk. 76 Mel William), Görkem (Dk. 85 Diouf),

GOLLER: Dk. 59 Dembele, Dk. 63 Eduart Rroca, (Ankara Keçiörengücü)

SARI KARTLAR: Fatih, Mehmet Çoşkun, (Şanlıurfaspor) Görkem, Arda, Meti, (Ankara Keçiörengücü)

1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 mağlup oldu.

59'uncu dakikada Erkam'ın pasıyla kale önünde topla buluşan Dembele topu güzel bir kafa vuruşuyla filelere gönderdi: 0-1.

63'üncü dakikada ceza sahası dışındaki Eduart Rroca sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Şanlıurfaspor, Evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
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