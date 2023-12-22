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Şanlıurfaspor, evinde galibiyet hasretine devam ediyor - Son Dakika
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Şanlıurfaspor, evinde galibiyet hasretine devam ediyor

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kalan Şanlıurfaspor, evinde oynadığı 8 maçta sadece 1 kez galip gelebildi. İlk yarıda 6 puan kaybeden ekip, toplamda 15 puanla 15. sırada yer alıyor.

Şanlıurfaspor, evinde galibiyet hasretine devam ediyor
22.12.2023 - 11:08,  Güncelleme: 11:09
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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında evinde Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 berabere kalan ASTOR Enerji Şanlıurfaspor, ilk yarıda evinde oynadığı 8 maçta sadece 1 kez galip gelebildi.

Bu sezon yükseldiği Trendyol 1. Lig'de ilk maçını evinde oynayan ve Altay'ı 2-1'lik skorlarla yenen sarı-yeşilli ekip, daha sonra evindeki 7 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı.

Ligin 4. haftasında Erzurumspor ile iç sahada golsüz berabere kalan Şanlıurfa temsilcisi, 6. haftada Kocaelispor'a 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.

Gençlerbirliği'ne 8. haftada 2-1 mağlup olan sarı yeşilli ekip, 10. haftada Bitexen Giresunspor ile evinde golsüz berabere kaldı.

Ligin 12. haftasında Ümraniyespor'a 1-0, 14. haftasında Bodrum FK'ye 2-0 mağlup olmaktan kurtulamayan sarı yeşilli ekip, ilk yarıdaki son iç saha maçında Ahlatcı Çorum FK ile 1-1 kalarak 8 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Şanlıurfaspor, evindeki 8 maçta 6 puan alırken, 18 puan kaybetti.

Şanlıurfaspor, ilk yarı evinde oynadığı 8 maçta rakip filelere 4 gol atarken kalesinde ise 9 gol gördü.

Sarı-yeşilli ekip, şu ana kadar topladığı 15 puanla 15. sırada bulunuyor.

Kaynak: AA
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Çorum Belediyespor, Şanlıurfaspor, Trendyol, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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