Saran\'ın, Tedesco\'yu neden kovmadığı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği tartışma konusu olmuştu. Başkan Sadettin Saran liderliğinde yapılan kritik toplantıların detayları ortaya çıktı.

YÖNETİMDE AYRILIK SESLERİ YÜKSELDİ

2-0'lık Karagümrük yenilgisinin ardından yönetim kurulu acil toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda bazı yöneticilerin Tedesco ile yolların ayrılmasını istediği, Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimlerinin gündeme geldiği öne sürüldü.

SARAN ACELE KARAR VERMEDİ

Sabah gazetesinin haberine göre Sadettin Saran, yönetim toplantısının ardından ani bir karar almayarak teknik direktör Domenico Tedesco ve Devin Özek ile bir görüşme yaptı. Sürecin ardından futbolcularla da toplantı gerçekleştirildi.

KAPTANLARDAN DESTEK GELDİ

Takım kaptanı Milan Skriniar başta olmak üzere futbolcuların toplantıda dikkat çeken ifadeler kullandığı aktarıldı. Oyuncuların, "Tek sorumlu Tedesco değil, bizim de büyük hatalarımız var. Fatura tek başına ona kesilmesin. Gerekirse biz de bedel öderiz. Sonuna kadar şampiyonluk ve kupalar için mücadele edeceğiz" dediği belirtildi.

BU SÖZLER KARARI DEĞİŞTİRDİ

Futbolcuların bu açıklamaları sonrası Sadettin Saran'ın Domenico Tedesco ile yola devam kararı aldığı ifade edildi. Böylece teknik direktör değişikliği şimdilik rafa kaldırıldı.