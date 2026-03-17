Saran'ın, Tedesco'yu neden kovmadığı ortaya çıktı

17.03.2026 08:47
Fenerbahçe'de, Karagümrük mağlubiyetinin ardından teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği tartışma konusu olmuştu. Yönetim kurulu acil toplantı gerçekleştirdi ve bazı yöneticiler Tedesco ile yolların ayrılmasını istedi. Ancak Başkan Sadettin Saran, ani bir karar almayarak futbolcularla da toplantı yaptı. Futbolcuların, 'Tek sorumlu Tedesco değil, bizim de hatalarımız var' ifadeleri üzerine Saran'ın Tedesco ile yola devam kararı aldığı belirtildi.

YÖNETİMDE AYRILIK SESLERİ YÜKSELDİ

2-0'lık Karagümrük yenilgisinin ardından yönetim kurulu acil toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda bazı yöneticilerin Tedesco ile yolların ayrılmasını istediği, Aykut Kocaman ve İsmail Kartal isimlerinin gündeme geldiği öne sürüldü.

SARAN ACELE KARAR VERMEDİ

Sabah gazetesinin haberine göre Sadettin Saran, yönetim toplantısının ardından ani bir karar almayarak teknik direktör Domenico Tedesco ve Devin Özek ile bir görüşme yaptı. Sürecin ardından futbolcularla da toplantı gerçekleştirildi.

KAPTANLARDAN DESTEK GELDİ

Takım kaptanı Milan Skriniar başta olmak üzere futbolcuların toplantıda dikkat çeken ifadeler kullandığı aktarıldı. Oyuncuların, "Tek sorumlu Tedesco değil, bizim de büyük hatalarımız var. Fatura tek başına ona kesilmesin. Gerekirse biz de bedel öderiz. Sonuna kadar şampiyonluk ve kupalar için mücadele edeceğiz" dediği belirtildi.

BU SÖZLER KARARI DEĞİŞTİRDİ

Futbolcuların bu açıklamaları sonrası Sadettin Saran'ın Domenico Tedesco ile yola devam kararı aldığı ifade edildi. Böylece teknik direktör değişikliği şimdilik rafa kaldırıldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Engin Engo Engin Engo:
    yav he he =) fb nin neden başarılı olamadığını görüşme sonrası saddettin saran ın açıklamasını dinleyince anlarsanız. ali koç ta aynı bunun kafadaydı =) çalışamaya devam edeceği hocasına ultimatom verdim dedi ya =) bu kadar amatörlük içinde siz halen yapı sapı diye uğraşın 5 1 Yanıtla
  • UğuR DURAN UğuR DURAN:
    Sadettin Bey içerde yatan bir komutanınız var. ona da sorsaydınız keşke. Ulu Bilge Mert Hakan yol gösterirdi size :))) 3 1 Yanıtla
  • trgyky1978 trgyky1978:
    Beceriksiz yönetimler sayesinde yıllardır tek eğlence salıncaktaki kuşlar 1 0 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Zekeriya Nejat:
    başkan hoca futbolcu derken rmayislar gelivermis Allah rahmet eylesin 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Bulut Mustafa Bulut:
    Bu kadar paralar savurdunuz halde ortaya hala bir futbol ruhu olan kadro çıkarmadınız demek ki Başkandan tutun da Futbolculara kadar yanlış gereksiz futbolcu transferler fenerbahçenin geleceği için artık mutlaka taze kan lazım o da Aziz Yıldırım olur inşallah Nokta 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
