Sarıgöl\'de Kaymakamlık Voleybol Turnuvası Başladı

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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Kaymakamlık Voleybol Turnuvası başladı. Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuva, kurumlar ve mahalleler arası olarak düzenlenecek.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kaymakamlık Voleybol Turnuvasına 16 takım katılıyor. 30 gün sürecek olan turnuvanın sonunda ilk üç takıma kupa ve madalyaların verileceğini ifade eden Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Cezmi Yıldırak, "Sarıgöl'de düzenlediğimiz kurumlar ve mahalleler arası Kaymakamlık Voleybol Turnuvası büyük ilgi gördü. Müsabakalarımız başladı ve katılım sağlayan tüm takımlarımıza turnuvada başarılar diliyoruz." dedi. - MANİSA