Manisa\'da düzenlenen liseler arası voleybol turnuvası sonuçlandı

Spor

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen liseler arası kızlar ve erkekler voleybol turnuvası sonuçlandı. Kızlarda ve erkeklerde şampiyonluk ipini Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi kazandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programı kapsamında düzenlenen müsabakalarda özellikle kızlar voleybol karşılaşmaları çekişmeli maçlara sahne olurken kızlar turnuvasının birincisi averaj ile belirlendi.

Sarıgöl İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Gökhan Yıldırım, "Sarıgöl'de Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz bünyesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı öncesi ilçemizde düzenlediğimiz Okul Sporları 2. Küme Liseler Arası Kız ve Erkek Voleybol Turnuvamızı tamamladık. Dereceye giren takımlarımıza kupalarını, sporcularımıza madalyalarını takdim ettik. Her şey geleceğimiz gençlerimiz için. Okul Sporları 2. Küme müsabakaları büyük heyecana sahne oldu. Özellikle kızlar mücadelesinde bütün takımların birbirini yenmesi ile şampiyonu set averajları belirledi. Kızlarda 1. Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi, 2. Milli Egemenlik Çok Programlı Anadolu Lisesi, 3. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. Erkeklerde ise 1. Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi, 2. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 3. Milli Egemenlik ve Çok programlı Anadolu lisesi oldu." dedi. - MANİSA