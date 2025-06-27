Sarıgöl\'de Ücretsiz Spor Kursları Başladı

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl 81 ilde düzenlenen "GSB Spor Okulları" ile "Yüzme Bilmeyen Kalmasın" projeleri kapsamında, 2025 yaz dönemi kayıtları Sarıgöl'de başladı.

Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen projeler çerçevesinde, 6-15 yaş arası çocuk ve gençlere yönelik 8 farklı branşta tamamen ücretsiz spor kursları düzenlenecek.

Kurs kayıtlarının e-Devlet üzerinden, Spor Bilgi Sistemi aracılığıyla yapılacağı belirtildi.

Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Gökhan Yıldırım yaptığı açıklamada, "Sarıgöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak, yaz boyunca düzenleyeceğimiz hentbol, voleybol, yüzme, cimnastik, tenis, masa tenisi, geleneksel Türk okçuluğu ve futbol kurslarına tüm çocuk ve gençlerimizi davet ediyoruz" dedi. - MANİSA