Sarıkamış 2024 Kış Rallisi Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

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Kars'ta düzenlenecek olan Sarıkamış 2024 Kış Rallisi'nin bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Kars Valiliği Kar Toplantı Salonu'nda düzenlenen değerlendirme toplantısında ralli hakkında sunum yaparak katılımcılara bilgi veren Eksi 36 Spor Kulübü yetkilisi Emrah Çoban, Sarıkamış'ta 23-25 Şubat 2024 tarihlerinde yapılacak olan Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın Türkiye'de ilk ve tek olarak gerçekleşeceğini belirtti. Çoban, "Ayrıca 2024 yılında yapılacak olan otomobil sporlarında teker Sarıkamış'tan dönmeye başlayacak. Çünkü kar Sarıkamış'ta şubat ayında başlıyor ve aslında bizim için çok önemli. Avrupa'daki 4 kar rallisinden 1 tanesi, fakat daha önemlisi bunu netleştirmemekle birlikte dünyada 2 bin metrenin üstünde yapılan kar rallisi yokmuş. 1 tane Meksika'da var, Dünya Ralli Şampiyonası koşuluyor ama o da toprakta yapılıyor. Baktığımız zaman Sarıkamış konum itibariyle dünyada 2 bin metre üzerinde yapılacak tek yer ve bu hem sporcuları hem de otomobilleri zorlayan, otomobil firmalarının dikkatini çeken ralli haline gelecek. Şu anda İtalya ve Kıbrıs'tan sporcular geliyor, İran'dan da katılım için bizden dosyaları istediler" dedi.

"Marka olma yolunda başlangıcı yapıyoruz"

Marka değeri artan Kars'a ralli ile yeni bir değer katılacağını ifade eden Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ziya Polat, "Kristal karlar diyarı Sarıkamış'ta en önemli kayak merkezlerinden birisi olan Sarıkamış'ta artık ralli şampiyonasında bir marka olma yolunda ilk başlangıcı yapıyoruz. 23 Şubat'ta başlayacak olan Türkiye Ralli Şampiyonası Değerlendirme Toplantısı için bir araya geldik. İnşallah marka değeri her geçen gün artan Kars'ımıza bir yenisini daha ilave etmiş olacağız. Çok büyük bir emek var, yaklaşık 2 aydır tüm arkadaşlarımız çalışıyorlar. Umarım Kars'ımıza ve bölgemize yakışır bir yarış olur. Milli sporcumuz Türkiye Ralli Şampiyonu İbrahim Okyay'ın da kendi söylediği dünyadaki en güzel üç pistten birisidir burasıdır. Biz doğal güzelliğimizi teknik altyapımızla birleştirerek Kars'ın ralli şampiyonasında merkez olması amacıyla bismillah diyoruz. Umarım katılan sayısı çok olur, ilerleyen yıllarda da uluslararası ralli şampiyonasına da hazırlık yapmış oluruz. Emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, kazasız belasız ralli şampiyonası geçiririz" diye konuştu.

23-25 Şubat tarihlerinde organize ediliyor

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi, 23-25 Şubat tarihlerinde Eski 36 Spor Kulübü tarafından Kars Valiliği, Kars Belediyesi, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi'nin destekleriyle organize ediliyor.

Oyman Atabay sezonu ilk organizasyonu olan ralli, 23 Şubat Cuma akşamı saat 18.00'de Kars Kalesi önünde düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak. Organizasyonun ilk gününde, saat 20.00'den itibaren Sarıkamış Kayak Merkezi'nde oluşturulan seyirci özel etabı geçilecek.

Rallinin 24 Şubat Cumartesi günü saat 08.00'de başlayacak olan ikinci gününde ise, Yukarı Sarıkamış, Handere ve Kızılçubuk bölgelerinde yer alan Remed Assistance, Petrol Ofisi Maxima ve Şehitler etapları iki kez geçilirken, ekipler Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki belediye otoparkında yer alan servis alanında günü sonlandıracak.

Rallide 25 Şubat Pazar günü saat 08.00'de direksiyon başına geçecek olan ekipler, bu kez de Yağbasan, İsnos ve Keklik Deresi mevkiinde yer alan Harun Hayali, Mustafa Koç ve VST Tour etaplarını ikişer kez geçtikten sonra, saat 13.20'den itibaren Duja Chalet önündeki finiş podyumunda gerçekleşecek ödül töreni ile sezonun ilk rallisini tamamlamış olacaklar.

Aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ve Celal Gülerhan TOSFED Ralli Kupası'na da puan verecek olan Sarıkamış Rallisi'nde, transfer maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle; Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'ndan alınan katkı payı ile katılımcılara destek amaçlı kayıt bedellerinde yüzde 40 indirim uygulanıyor. - KARS