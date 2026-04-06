Sarıkamış'ta Kayak Eğitimi Tamamlandı
06.04.2026 11:33
Sarıkamış'ta düzenlenen kayak kursunu tamamlayan 350 kursiyer, sertifika aldı ve antrenörlük eğitimi gördü.

KARS'IN Sarıkamış ilçesinde düzenlenen 'Alp Disiplini, Snowboard Antrenörlük ve Kayak Öğreticiliği Kursu' tamamlandı. 5 gün süren eğitimi başarıyla tamamlayan 350 kursiyer, sertifika almaya hak kazandı.

Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2025-2026 faaliyet programında yer alan 'Alp Disiplini, Snowboard Antrenörlük ve Kayak Öğreticiliği Kursu' Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 1 Nisan'da başladı. Türkiye'nin farklı illerinden gelen kursiyerler, Alp disiplini 1, 2 ve 3'üncü kademe ile bütünleme, snowboard ve kayak öğreticiliği branşlarında eğitim gördü. Kurslarda adaylar hem teorik hem pratik eğitim aldı. Merkezde bulunan 9 pistin 7'sinde yapılan uygulamalı eğitimlerde kursiyerler tekniklerini geliştirme imkanı buldu.

Snowboard Milli Takım Başantrenörü Serdar Özger, kursun verimli geçtiğini belirterek, antrenör eğitiminin önemine dikkat çekti. Özger, "Altyapıda yanlış öğrenilen bir teknik, üst seviyede düzeltilmesi zor bir sorun haline gelebiliyor. Bu nedenle antrenör eğitimine büyük önem veriyoruz. Buradaki mezun olan antrenör adaylarımız ilk önce sporculara nasıl doğru tekniklerle snowboard öğretilir, tekniklerin geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğini öğretmeye çalıştık. Böylelikle havuzumuz daha iyi kayanlarla oluşunca uluslararası başarılar da devamlılığı gelecektir. Antrenörlere çok büyük görev düşüyor burada. Özellikle de altyapı antrenörlerinde eğer bir sporcu yanlış bir teknik öğrenirse bizim bunu milli takım düzeyinde düzeltmemiz çok uzun zaman alabiliyor. O açıdan antrenör eğitimlerine çok dikkat ediyoruz. İyi bir antrenör havuzluğunu çıkartmaya çalışıyoruz. Böyle bir havuz oluşturmaya çalışıyoruz. Bu kurstan da çıkanlar başarılı antrenörler olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Kursiyerlerden Himmet Bozyel de eğitimlerin verimli geçtiğini ifade ederek, edindikleri deneyimle Türk sporuna katkı sunmak istediklerini söyledi.

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 5 günlük zorlu eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler, son gün kayak merkezinin zirvesinde bir araya geldi. Burada saygı duruşunda bulunan ve hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okuyan antrenör adayları, kursun finalini yaptı.

SARIKAMIŞ'I ANLATTI

Kars Valisi Ziya Polat, deniz seviyesinden 2 bin 634 metre yükseklikteki Sarıkamış Kayak Merkezi'nde kursa alınan antrenörleri yalnız bırakmadı. Sadece Alp Dağları'na mahsus olan ve nem oranı düşük olduğu için birbirine yapışmayan 'kristal Kar' yapısıyla bilinen Sarıkamış hakkında antrenörlere bilgi veren Vali Polat, "Sarıkamış Kayak Merkezi sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli ve en güvenli kayak merkezlerinden biridir. Burada yetişen antrenörlerimizin Türk sporuna önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu Parktan topladıkları bitki az kalsın minik çocuğun canına mal oluyordu
Sırbistan’da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu Sırbistan'da TürkAkım boru hattı yakınlarında patlayıcı madde bulundu
Trump’tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı’nı açın... Trump'tan dünyayı şoke eden küfürlü tehdit: O Hürmüz Boğazı'nı açın...
Esenyurt’ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti Esenyurt'ta bir şahıs sokak ortasında iki kadını darp etti
Tedavisi hastanede süren Lucescu’dan kötü haber Tedavisi hastanede süren Lucescu'dan kötü haber
Bakan Fidan, Suriye’ye gitti Bakan Fidan, Suriye'ye gitti

12:05
Yok artık Kante Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
Yok artık Kante! Herkes dün gece yaptıklarını konuşuyor
12:04
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
MHP, İstanbul il teşkilatı ile 39 ilçe teşkilatını feshetti
12:01
İstanbul’da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
İstanbul'da ilçe belediyesinde skandal iddia: Başkanın teklifini kabul etmeyince işinden oldu
11:41
Kira fiyatlarının 7 bin TL’ye kadar düştüğü ilimiz
Kira fiyatlarının 7 bin TL'ye kadar düştüğü ilimiz
10:50
Ateşkes konuşulurken İran’ın kritik ismi öldürüldü
Ateşkes konuşulurken İran'ın kritik ismi öldürüldü
10:49
Okan Buruk’tan beklenen Icardi kararı geldi Göztepe maçında...
Okan Buruk'tan beklenen Icardi kararı geldi! Göztepe maçında...
10:42
Kayıp tam 100 milyon TL Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
Kayıp tam 100 milyon TL! Gözlerini kırpmadan benzin döküp yaktılar
