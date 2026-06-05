Savaş Balçık'tan Futbolculara Anlamlı Jest - Son Dakika
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Savaş Balçık'tan Futbolculara Anlamlı Jest

Savaş Balçık\'tan Futbolculara Anlamlı Jest
05.06.2026 12:27
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ARCA Çorum FK sahibi Savaş Balçık, Süper Lig'e yükselen takımın futbolcularının çocuklarının eğitim masraflarını karşılayacaklarını açıkladı.

ARCA Çorum FK sahibi Savaş Balçık, Süper Lig'e yükselen takımının futbolcularına jest yaptı. Balçık, takım futbolcularının çocuklarının tüm eğitim giderlerini karşılayacaklarını açıkladı.

ARCA Çorum FK sahibi Savaş Balçık, geçtiğimiz günlerde oynanan Play-Off finali öncesinde Konya'da takımın konakladığı otelde futbolcularla bir araya gelmişti. Balçık, kupanın kazanılması halinde futbolcuların çocuklarının tüm eğitim giderlerini karşılayacaklarını açıklamıştı. Final maçında Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup eden ARCA Çorum FK, kupayı kaldırarak Süper Lig'e yükseldi.

Final öncesi otelde duygusal buluşma

ARCA Çorum FK'nın Süper Lig yolundaki en önemli karşılaşması öncesinde kulüp sahibi Savaş Balçık, Konya'da takımın konakladığı otelde futbolcularla bir araya geldi.

Final maçı öncesinde oyunculara hitap eden Balçık, yalnızca maddi bir prim açıklamak yerine aileleri ve çocuklarının geleceğini merkeze alan anlamlı bir söz verdi. Balçık, takımın Süper Lig hedefine ulaşması halinde futbolcuların çocuklarının eğitim hayatları boyunca tüm okul masraflarının karşılanacağını duyurdu.

"Bu bir maç değil, ailemizin savaşı olacak"

Konuşmasında sezon boyunca sık sık vurguladığı aile olgusuna dikkat çeken Savaş Balçık, futbolculara sahaya yalnızca bir futbol maçı için değil, aileleri ve çocuklarının geleceği için çıkmaları gerektiğini söyledi.

Oyunculara seslenen Balçık, şu ifadeleri kullandı: "Bu bir maçtan daha fazlası. Bu bir maç değil, sizin savaşınız olacak. Bu ailemizin savaşı olacak. Çıkıp o kupayı ailemize, çocuklarımıza, önce kendinize getireceksiniz."

"Çocuklarınızın bütün okul masrafları bize ait"

Futbolculara olan güvenini ve inancını dile getiren Balçık, verdiği sözün nedenini de anlattı. Oyuncuların sahadaki her mücadelede çocuklarını düşünmelerini istediğini belirten Balçık, şu sözleri kullandı: "Çocuklarınızın bütün okul masrafları, okul bitene kadar bize aittir."

"Paradan vazgeçersiniz ama evladınızdan vazgeçemezsiniz"

Konuşmasının devamında futbolculara ailelerinin önemini hatırlatan Balçık, çocukların geleceğinin her şeyden daha kıymetli olduğunu vurguladı. Balçık, "Her topa vurduğunuzda çocuklarınız aklınıza gelsin. Paradan vazgeçersiniz, şöhretten vazgeçersiniz, zirveden vazgeçersiniz ama o çocuktan vazgeçemezsiniz. Şimdi çocuklarınız için çıkın o topu oynayın çocuklar" dedi.

Takımın maçı kazanacağına olan inancını da dile getiren Balçık, futbolculara yaptığı konuşmayı dikkat çeken bir cümleyle tamamladı. Savaş Balçık, oyunculara duyduğu güveni şu sözlerle ifade etti: "Ben sizlerle, ailenizin olduğu kadar gurur duyuyorum. Size bol şanslar diliyorum. Allah inşallah ikinci yarı beni sizin yanınıza getirmeyi nasip etmesin."

Verilen söz kupayla taçlandı

Savaş Balçık'ın final öncesinde yaptığı bu konuşma sahaya da yansıdı. Kırmızı-siyahlılar, Play-Off finalinde Esenler Erokspor'u 2-0 mağlup ederek tarihi bir başarıya imza attı.

Karşılaşmanın ardından kupayı kaldıran ARCA Çorum FK, Süper Lig'e yükselen takım olurken, Balçık'ın futbolculara verdiği anlamlı söz de zafer gecesinin en çok konuşulan detaylarından biri oldu.

Final öncesinde Konya'daki takım otelinde yapılan konuşmada "Çıkın ve çocuklarınız için bu maçı alın" diyen Balçık'ın sözleri, maçın ardından taraftarlar tarafından da büyük takdir topladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Futbol, Çorum, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Savaş Balçık'tan Futbolculara Anlamlı Jest - Son Dakika

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