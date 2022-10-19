Sea To Sky Enduro Yarışları'nın 13.'sü plaj etabıyla başladı - Son Dakika
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Sea To Sky Enduro Yarışları'nın 13.'sü plaj etabıyla başladı

19.10.2022 10:16

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 13.'sü organize edilen Sea To Sky Enduro Yarışları, plaj etabıyla start aldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 13.'sü organize edilen Sea To Sky Enduro Yarışları, plaj etabıyla start aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Kemer Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı'nın destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübünce düzenlenen organizasyona, 32 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılıyor.

Yarışlar, Çamyuva Plajı'nda özel hazırlanan 2 kilometrelik parkurda sıralama turuyla start aldı. Sporcular, fizik ve mekanik dayanıklılığın yanı sıra etap içerisindeki zorlu engelleri aşmak için mücadele etti.

Sea To Sky Enduro Yarışları, orman, gökyüzü, Olimpos Dağ etaplarının ardından 22 Ekim Cumartesi günü 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

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Kaynak: AA

gençlik, Antalya, Kemer, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sea To Sky Enduro Yarışları'nın 13.'sü plaj etabıyla başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sea To Sky Enduro Yarışları'nın 13.'sü plaj etabıyla başladı - Son Dakika
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