Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Kemer Belediyesi , Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı'nın destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübünce düzenlenen organizasyona, 32 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılıyor.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, gençlik, Antalya, Kemer, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Sea To Sky Enduro Yarışları'nın orman etabını Graham Jarvis kazandı - Son Dakika

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