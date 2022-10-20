Sea To Sky Enduro Yarışları'nın orman etabını Graham Jarvis kazandı - Son Dakika
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Sea To Sky Enduro Yarışları'nın orman etabını Graham Jarvis kazandı

20.10.2022 19:14
Sea To Sky Enduro Yarışları'nın orman etabını Graham Jarvis kazandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 13'üncüsü organize edilen Sea To Sky Enduro Yarışları'nın orman etabı tamamlandı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 13'üncüsü organize edilen Sea To Sky Enduro Yarışları'nın orman etabı tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kemer Kaymakamlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, Kemer Belediyesi, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Motosiklet Federasyonu ve Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı'nın destekleriyle Kemer Enduro Motosiklet Kulübünce düzenlenen organizasyona, 32 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılıyor.

Kuzdere Mahallesi'nde yaklaşık 45 kilometrelik orman parkurunda gerçekleştirilen yarış sonunda dereceye giren sporcular belli oldu.

İngiliz sporcu Graham Jarvis'in 1 saat 48 dakika 8 saniyelik derecesiyle ilk sırada yer aldığı orman etabını, Güney Afrikalı sporcu Matthew Green 1 saat 48 dakika 39 saniyelik derecesiyle ikinci, aynı ülke sporcusu Travis Teasdale 1 saat 49 dakika 56 saniyelik derecesiyle üçüncü tamamladı.

Yarın gökyüzü yarışıyla devam edecek organizasyon, 22 Ekim Cumartesi günü Olimpos Dağı etabının ardından, Tahtalı Dağı'nın zirvesinde gerçekleştirilecek ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Sea To Sky Enduro Yarışları'nın orman etabını Graham Jarvis kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sea To Sky Enduro Yarışları'nın orman etabını Graham Jarvis kazandı - Son Dakika
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