Sebahattin Tekin: \'Türk Futbolu İçin Profesyonellik Şart\'

Türk teknik direktör Sebahattin Tekin, "Kulüplerimizin profesyonelce yönetilen, sportif ve finansal sürdürülebilirlik hedefleyen kurumlar haline gelmesi lazım. Uluslararası rekabette yer alabilmenin başka yolu yok" dedi.

Son olarak Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Sebail FK'yı çalıştıran Türk teknik direktör Sebahattin Tekin, Türk futbolunun güncel durumuna dair açıklamalarda bulundu. Türk futbolunun büyük bir gelişim potansiyeline sahip olduğunu belirten Tekin, "Dünya futbolunun hızlı bir şekilde evrildiği bir dönemde, sadece yerel bir perspektifle başarılı olmak zor. Uluslararası futbolu takip etmek, teknik ve taktik evrimi anlamaya çalışmak ve futbolcu gelişimi ve piyasasına hakim olmak gerekiyor. Aslında bütün bunların organik olarak gerçekleşebilmesi için kulüplerimizin profesyonelce yönetilen, sportif ve finansal sürdürülebilirlik hedefleyen kurumlar haline gelmesi lazım. Uluslararası rekabette yer alabilmenin başka yolu yok" cümlelerine yer verdi.

"Türk futbolunun geleceği altyapı oyuncularıyla şekillenecek"

Gelişen futbol trendlerine uygun altyapı çalışmalarının yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Sebahattin Tekin, "Ben, takımlarımın başında olduğum dönemlerde dahi dışarda neler olup bittiğinden ve takip ettiğim oyuncuların güncel durumlarından haberdar olmak isterim. Takım çalıştırmadığım dönemlerde zaten çoğunu yerinde takip etmeye özen gösteriyorum. Özellikle genç oyuncuları takip etmek, onların gelişim süreçlerini değerlendirmek çok önemli. Türk futbolunun geleceği de altyapıdan yetiştireceğimiz genç oyuncularla şekillenecek. Bu oyuncuların hızlıca profesyonel düzeye ulaşmasına yardımcı olabilmek için de gelişen futbol trendlerine uygun altyapı çalışmalarını yürütmeliyiz" ifadelerini kullandı.

"Kulüplerimiz doğru oyuncu keşfi yaparak uluslararası rekabette güçlü bir konum elde edebilir"

Futbolcu piyasasının Türk futbolu için önemli bir mecra olduğunu vurgulayan Tekin, "Kulüplerimiz doğru oyuncu keşfi yaparak, hem uluslararası rekabette güçlü bir konum elde edebilir hem de ekonomik sürdürülebilirliği sağlayabilir. Oyuncularımız artık yurtdışına daha çok gidiyor ve tecrübe kazanıyor ama teknik adam ve yöneticilerimiz için bu sayı maalesef çok sınırlı. Olanlardan da yeteri kadar yararlanmıyoruz. Mesela İran, Moldova, Kenya milli takımlarını çalıştırmış Engin Fırat gerek uluslararası deneyimi, gerek hakim olduğu futbol bölgeleri açısından bizim için altın değerinde. Keza daha önce Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar kulüplerinin danışmanlığını yapmış, en son Kenya Milli Takımı'nda Engin Hoca'yla çalışan takım menajeri Tolgahan Tuğlu, Asya ve Afrika futbolunu en iyi bilen futbol yöneticilerimizden. Ben onların tecrübelerinden yararlanmayı, bölge futbolu ve özellikle potansiyelli oyuncuları hakkında onlardan bilgi alabilmeyi çok kıymetli buluyorum" diye konuştu. - İSTANBUL