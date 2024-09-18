Sedat Memiş, Osmaneli Gençlerbirliği ile Anlaştı

Spor

Bilecik'te çalıştırdığı takımlarla adından söz ettiren başarılı antrenör Sedat Memiş'in yeni adresi belli oldu.

2024-2025 yılında Bilecik 1 Amatör Lig'de mücadele edecek olan Osmaneli Gençlerbirliği Spor Kulübü, başarılı ve tecrübeli teknik adam Sedat Memiş ile anlaştı. 3 Lig'de Manisa Sümerbank, Mustafakemalpaşa Spor ve Nazilli Belediye forma giyerek Osmaneli Spor'da jübile yapan Memiş, yine aynı takımda antrenörlük hayatına başlamıştı. Bilecikspor'un 3. Lig macerasında yardımcı antrenörlük görevi yapan Memiş, 1308 Osmaneli Belediyespor'u Bilecik 1. Amatör Lig'de şampiyon yaparak büyük bir başarıya imza atmıştı. 1969 Bilecikspor Kulübü'nün BAL mücadelesinde kötü gidişatın ardından takımın başına geçen Memiş, takımın ligde kalmasında büyük bir rol oynamıştı.

Yapılan anlaşma sonrası sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Osmaneli Gençlerbirliği Spor Kulübü, "2024-2025 sezonu için başarılı Teknik Direktör Sedat Memiş hoca ile anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze ve hocamıza hayırlı olmasını diliyoruz. Hoş geldin Sedat hoca" ifadelerine yer verdiler. - BİLECİK