Sedat Tümkaya'nın Paralimpik Hedefi - Son Dakika
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Spor

Sedat Tümkaya'nın Paralimpik Hedefi

Sedat Tümkaya\'nın Paralimpik Hedefi

Doğuştan engelli milli sporcu Sedat Tümkaya, 2028 Paralimpik Oyunları'nı hedefliyor.

30.01.2025 17:47
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Isparta'da doğuştan bir bacağı kısa olarak dünyaya gelen ve 30 ameliyat geçiren 28 yaşındaki milli sporcu Sedat Tümkaya, 9 Türkiye şampiyonluğu ve birçok uluslararası başarısının ardından 2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'nı hedefliyor.

Doğuştan yüzde 24 engeli bulunan ve bileğinde kısalık olan Tümkaya'nın 8 aylıkken başlayan ameliyat süreci 2008'e kadar devam etti. Tekerlekli sandalyeye bağımlı olma ihtimaline rağmen sporla hayata tutunan Tümkaya, 2010'da badmintonla tanışarak, bir sene sonra müsabakalara katılmaya başladı.

Son olarak 26 Ocak'ta, Uluslararası Mısır Para Badminton Turnuvası'nda, çift erkekler SU5 kategorisinde bronz madalya kazanan milli sporcu, Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Para badmintoncu Sedat Tümkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, hedefinin daha fazla uluslararası organizasyonda yer almak olduğunu söyledi.

Sporun hayatını değiştirdiğini anlatan Tümkaya, "2028 Los Angeles Paralimpik Oyunları'na katılmayı amaçlıyorum. Bu hedef doğrultusunda emin adımlarla ilerliyorum." dedi.

"Doğru destek ve motivasyonla engeller aşılabilir"

Tümkaya, Çorum'da 31 Ocak-2 Şubat'ta düzenlenecek Türkiye Bedensel Engelliler Badminton Şampiyonası'nda da derece elde etmek için mücadele edeceğini vurguladı.

Daha önce 9 kez Türkiye şampiyonu olduğunu hatırlatan Tümkaya, engelli bireylerin mutlaka spor yapması gerektiğine dikkati çekerek, sporun yalnızca fiziksel değil, ruhsal gelişime de katkı sağladığını ifade etti.

Antrenörüyle engelli bireyleri spora teşvik etmek için çalışmalar yürüttüğünü anlatan milli sporcu, "Ev ev dolaşıp hem bireylerle hem de aileleriyle konuşarak spor yapmaya yönlendiriyoruz. 'Ben başardıysam herkes başarabilir' anlayışıyla hareket ediyorum." diye konuştu.

Küçük yaşlarda içine kapanık biri olduğunu anlatan Tümkaya, sporun hayatını değiştirdiğini, önceden kalabalıktan uzak dururken spora başladıktan sonra öz güven kazandığını ve ülke ülke gezebildiğini bildirdi.

Ailelerin engelli bireylere destek olması gerektiğini dile getiren Tümkaya, "Benim en büyük şansım, her zaman arkamda duran bir aileye sahip olmamdı. Doğru destek ve motivasyonla engeller aşılabilir. Bu yüzden 'Engel, aslında bir engel değildir' diyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Los Angeles, Ameliyat, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sedat Tümkaya'nın Paralimpik Hedefi - Son Dakika

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