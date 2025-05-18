Şehitkamil\'de başarılı sporcular ödüllendirildi

Şehitkamil Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen turnuvalarda dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine spor yöneticileri, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende dereceye giren öğrencilere bisiklet, futbol ve basketbol topu ile çeşitli hediyeler takdim edildi.

Düzenlenen turnuvalarda satrançta 14 yaş altı genel kategoride Ada Defne Sönmez, 14 yaş altı kızlar kategorisinde Ecem Ravza Çalı, açık kategoride ise Cem Keter birinci oldu. Badminton branşında ise yıldız kategorisinde Belinay Koyunu, yıldız erkekler kategorisinde Eymen Dağdelen, genç erkeklerde Burak Mert Şimşek, genç kızlarda da Hatice Suana Sucu birinciliği alan isimler oldu.

Futbolda Şehitkamil Belediyespor şampiyon oldu

Paintball branşında Şahinbey Mesleki Eğitim Merkezi şampiyonluk ipini göğüslerken, basketbolda ise genç kızlar B kategorisinde Gülşen Batar Anadolu Lisesi, genç erkekler B kategorisinde Vehbi Dinçerler Fen Lisesi, genç kızlar A kategorisinde Özel SANKO Koleji, genç erkekler A kategorisinde Gaziantep Kolej Vakfı öğrencileri şampiyonluğa ulaştı. Futbolda ise Gaziantep Şehitkamil Belediyespor Kulübü rakiplerini eleyerek şampiyonluğa ulaştı. - GAZİANTEP