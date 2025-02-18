Selçuk Belediyesi Spor Okulları ile Çocuklar Sporla Buluşuyor

Spor

Selçuk Belediyesi spor okullarıyla kentte yaşayan çocukların spor ile iç içe olmalarına destek vermeye devam ediyor. Selçuk Belediyesi Spor Okulları'na katılan çocuklar önemli başarılara imza atıyor.

Spor okullarında voleybol ve basketbol kurslarına katılan çocuklar kış aylarında bir yandan eğitimlerine devam ederken diğer yandan spor ile fiziksel ve mental gelişimlerine katkı sunuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda pazartesi, çarşamba, cuma günleri voleybol; perşembe ve cumartesi günleri ise basketbol antrenmanları düzenleniyor. Selçuk Belediyesi düzenlenen voleybol kurslarına katılan 6- 17 yaş arası 135 sporcu arasında 29 lisanslı sporcu yer alıyor. Basketbol kursuna ise 62 adet çocuk katılıyor. Selçuklu çocukların spor ile ilgilenmelerini çok önemsediklerini belirten Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Yaz dönemi haricinde kışın da spor kurslarımızı sürdürüyoruz. Çocuklarımızın spor dallarında kendilerini göstermeleri, gelişimlerine spor ile devam etmeleri bizim için çok önemli. Ne mutlu bize ki, velilerimiz ve çocuklarımız da bizim gibi düşünüyor. Okul dönemi içerisinde yer almalarına rağmen kurslarımıza yoğun bir ilgi var. Çocuklarımızın kurslara ulaşımlarını sağlamanın yanı sıra top, forma gibi gerekli araç gereçlerinin teminini belediye olarak ücretsiz sağlıyoruz" dedi. - İZMİR