Selçuk İnan: 'Oyuncularım İyi Mücadele Ettiler, Üzgünüm' - Son Dakika
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Selçuk İnan: 'Oyuncularım İyi Mücadele Ettiler, Üzgünüm'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe'ye 3-1 kaybettikleri maç sonrası oyuncularının performansından memnun olduğunu ancak yeterli sonucu alamadıkları için üzgün olduğunu ifade etti. İnan, hakem kararları ve takım içindeki psikolojik sıkıntılara da dikkat çekti.

02.12.2024 23:32
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GAZİANTEP FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bugün biraz üzgünüm. Oyuncularım gerçekten çok iyi mücadele ettiler. En azından 1 puanı kazanabilirdik. Onlar adına biraz üzgünüm. İyi mücadele ettiler, iyi oynadılar" dedi.

Gaziantep FK, Süper Lig'in14'üncü hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu. Maçı değerlendiren Selçuk İnan, "Bugün biraz üzgünüm. Oyuncularım gerçekten çok iyi mücadele ettiler. En azından 1 puanı kazanabilirdik. Onlar adına biraz üzgünüm. İyi mücadele ettiler, iyi oynadılar. Maçın başında bireysel hatadan gol yememize rağmen oyunun hakimi olmak, geri dönmek önemliydi. İlk yarıda Fenerbahçe'den biraz daha üstündük. İkinci yarı önemli oyuncuların oyuna dahil olması, bizim de skoru koruma psikolojisiyle sahada durmamız… Kontratak fırsatımız oldu. Öne de geçebilirdik. Fenerbahçe arka arkaya kazandığı kornerlerden golü attı" diye konuştu.

'OYUNCULAR ÇOK MÜCADELE EDİYOR'

Oyuncularının çok mücadele ettiğini ve ellerinden geleni yaptığını aktaran Selçuk İnan, "İlk yarı oynayan taraf bizdik. 60-70 dakika sahanın içinde kalmaya çalıştık. Doğru mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Bu kadar mücadeleli bir oyunda… Arda, 2 kere yerde kaldı. İkisinde de kafa kafaya çarpıştı. Bunu sadece 3 büyüklere karşı oynanan oyun olarak bakmamak lazım. Oyuncular çok mücadele ediyorlar, ellerinden geleni yapıyorlar. Ben oyuncularım sakatlığında, yere yattığında kalksınlar diye uyarılarda da bulunuyorum" ifadelerini kullandı.

Selçuk İnan, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Oyuna başlama konusunda sıkıntılarımız var. Bunu oyuncularımla sürekli paylaşıyorum. Bunun oyunsal değil de psikolojik olduğunu düşünüyorum. Onlar da bunun çözümünü bulmaya çalışıyor. Bugünkü maçı formasyona ve değişime bağlayamazsınız. Çeşitli formasyonlar deniyorum. Takımım bunu yapabiliyor. Oyuncularımla istişare yaparak bazı maçlarda farklı denemeler yapabiliyorum. Eksik oyuncuları her maç sonra saymak istemiyorum. 4 tane oyuncumuz sakattı, oynatamadık. Farklı oyuncuları farklı mevkilerde oynatmaya çalıştık. Akan oyunda da gol yiyoruz. Geri dönüşte sıkıntılarımız var. Bununla ilgili çok da çalışıyorum. Önde oynatan bir hoca profili çizmek istiyorum. Takımı fazla oyuncuyla hücum ettirmek istiyorum."

'FENERBAHÇE TARAFTARININ SÖYLEMİ BENİ ÜZDÜ'

Fenerbahçe taraftarının kendisiyle ilgili yaptığı tezahüratların kendisini üzdüğünü belirten İnan, "Açıkçası rahatsızlık duyuyorum. Beni birçoğunuz iyi tanıyor. Fenerbahçe taraftarlarının benimle ilgili söylemi beni üzdü, rahatsız etti. Hiçbir takım taraftarına, oyuncusuna, hocasına hayatım boyunca saygısızlık yapmadım. Karşı taraftan da saygı beklerim. Zor şartlar altında çalışıyoruz. Elimden geldiğince mücadele ediyorum. Oyuncularıma yardım etmek istiyorum. Bazen yükselebiliyoruz. Bunun çok normal bir şey olduğunu insanların anlaması lazım. Biz de bunu sıradanlaşmış görüyoruz. Her zaman buna itiraz ettim. İnsanların hep bir ağızdan hakaret etmesi bu kadar basit değil. Kendi hocalarıyla ben sarmaş dolaşken onların bize tepki göstermesi… Ben Galatasaray'da 10 sene top oynadım, kupalar kazandım, kaptanlık yaptım. Çalıştığımız takım için hizmet ediyoruz" dedi.

'TAKDİR HAKLARI FENERBAHÇE'DEN YANA OLDU'

Hakemin performansını değerlendiren Selçuk İnan, "Birkaç tane ince pozisyon var. Hemen maçı durdurdu. Kırılma pozisyonları hep Fenerbahçe lehine oldu. Penaltıyı vermesi bile hakemin niyetini gösteriyordu. Takdir hakları Fenerbahçe'den yana oldu. Üzücü biraz. Hakemler çok baskı altındalar. Bu baskı altından büyük takımı koruyarak çıkacaklarını düşünüyorlar" şeklinde konuştu.

'YAKALADIK AMA DEĞERLENDİREMEDİK'

Yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini dile getiren İnan, "Fenerbahçe hafta içi UEFA maçı oynadı. Yorgunlardı biraz. Hocaları bunu düşünmüş olacak ki etkili oyuncularını ikinci yarı aldı. Biz de oyunu biraz kabul ettik. Hızlı geçişlerle golü bulabiliriz diye. Yakaladık ama değerlendirmedik" ifadelerini kullandı.

Ligde beklediği pozisyonda olduklarını aktaran Selçuk İnan, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Antep'te bir şeyleri çabucak rayına oturtmak kolay değil. Deprem şehriydi, sıkıntılı bir dönemden geçti. Büyük sıkıntılar da yaşıyorlar. Çok oyuncumuz gitti. Oyuncuların şehri sevmesi, adapte olması başka bir alan. Sahaya yansıtmak ve sonuç almak kolay işler değil. Biz bu süreci fazlasıyla kısalttık. Beklediğim pozisyondayız açıkçası. Gelişmeye ve çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Selçuk İnan: 'Oyuncularım İyi Mücadele Ettiler, Üzgünüm' - Son Dakika

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