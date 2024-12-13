Selim Zekeriya Özdemir Beşiktaş'a Transfer Oldu - Son Dakika
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Selim Zekeriya Özdemir Beşiktaş'a Transfer Oldu

Selim Zekeriya Özdemir Beşiktaş\'a Transfer Oldu

Elazığlı hentbolcu Selim Zekeriya Özdemir, Beşiktaş'a transfer olan 3. sporcu oldu.

13.12.2024 11:31
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Elazığ Gençlik ve Spor Kulübü Hentbol branşı sporcularından Selim Zekeriya Özdemir bu sezon Beşiktaş Spor Kulübü'ne transfer olan 3. sporcu oldu.

Elazığ Doğukent Ortaokulu'nda eğitimine devam eden 13 yaşındaki Selim Zekeriya Özdemir, büyük bir merakla başladığı ve 4 yıldır çalışmalarına devam ettiği hentbol branşında Okul Sporlarında Türkiye Şampiyonluğu ve birçok derece elde etti. Üstün çaba, gayret ve dereceleri sayesinde Özdemir, Beşiktaş Spor Kulübüne davet edildi. Özdemir bu sezon Beşiktaş Spor Kulübüne transfer olan 3. sporcu oldu.

Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren yaptığı açıklamada, "Elazığ' da birçok branşta olduğu gibi hentbol branşında da yetenekli sporcular yetiştiriyoruz. Yakın süre içerisinde antrenörlerimizden Engin Doğan ve Yunus Altuner'in yetiştirdiği 2 sporcumuzu da Beşiktaş Spor Kulübüne gönderdik. Şimdi ise Selim Zekeriya Özdemir'i gönderdik. Bu başarısı gerek Gençlik ve Spor Ailesi olarak bizleri gerekse ilimizi gururlandırdı. Bu konuda bizler Elazığ' da yetişen sporcumuza transfer olduğu Beşiktaş Spor Kulübünde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Selim Zekeriya Özdemir Beşiktaş'a Transfer Oldu - Son Dakika

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