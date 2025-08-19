Semedo: Şampiyonlar Ligi'ne Kalmak İstiyoruz - Son Dakika
Semedo: Şampiyonlar Ligi'ne Kalmak İstiyoruz

19.08.2025 16:00
Fenerbahçe'nin Semedo'su, güçlü ekipleriyle Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı istediklerini belirtti.

FENERBAHÇE forması giyen Nelson Semedo, "Çok iyi bir takımız bence. Luz Stadı'nda oynarken takımı ve oyuncularımızın kalitesini gördüm. Hocamız da aynı şekilde. Çok kaliteli bir ekibiz ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı çok istiyoruz. Ekip, kulüp ve taraftarlar bunu hak ediyor" dedi.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu ilk maçında yarın Portekiz ekibi Benfica'yı ağırlayacak. Mücadele öncesinde düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo değerlendirmelerde bulundu. Henüz yüzde 100 hazır olmadığını ama kendisini iyi hissettiğini belirten Nelson Semedo, "Ben kişisel olarak oynamayı tercih ederim. Henüz yüzde 100'e gelmedim ama kendimi iyi hissediyorum. Oyun temposu olması benim için iyi. Başka arkadaşlarım belki dinlenmeyi tercih ederdi. Benim için önemli olan maç oynamak" ifadelerini kullandı.

'BİZİM ATMOSFERİMİZ İNANILMAZ'

Kadıköy'deki atmosferden bahseden Semedo, "Bizim atmosferimiz inanılmaz. Bu gururu yaşadım. Buna odaklanmamız gerekiyor. İlk ve evimizdeki maç. İlk maçı düşünerek iyi bir sonuç almamız gerekiyor. Benfica Stadı'ndaki atmosfer de iyi. Biz kendimizi düşünmemiz gerekiyor. 12'nci adam bizimle olacak. En iyisini yaparak onların desteğini almamız gerekiyor ki kazanalım" sözlerini kullandı. Fenerbahçe'ye geldiğinde adaptasyon sorunu yaşamadığını aktaran 31 yaşındaki futbolcu, "Her şey istediğim şekilde gitti. Takım arkadaşlarım beni çok iyi karşıladı. Adaptasyonda çok yardımcı oldular. İyi bir performansla başladım" sözlerini sarf etti.

'HOCAMIZIN İSTEDİĞİ ŞEKİLDE EN İYİSİNİ VERMEMİZ GEREKİYOR'

Her pozisyonda oynamaya hazır olmaları gerektiğine değinen Semedo, "Bu konuda konuşmadık. Ben bu pozisyonda oynamaya hazırım. Geçen sene bu formasyonla oynuyorduk. Biz profesyoneliz ve hepsine hazır olmamız gerekiyor. Hepsinde hocamızın istediği şekilde en iyisini vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KALMAYI ÇOK İSTİYORUZ'

Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı çok istediklerini belirten Portekizli futbolcu, "Çok fazla sebebimiz var. Çok iyi bir takımız bence. Luz Stadı'nda oynarken takımı ve oyuncularımızın kalitesini gördüm. Hocamız da aynı şekilde. Çok kaliteli bir ekibiz ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı çok istiyoruz. Ekip, kulüp ve taraftarlar bunu hak ediyor" dedi.

'VİTOR HOCA İLE KONUŞTUM'

İngiltere Premier Lig ekibi Wolves'tan eski teknik direktörü ve Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira ile konuştuğunu aktaran Semedo, "Uçağa binmeden önce Vitor hoca ile konuştum. Benim için yaptıkları bunu hak ediyordu. Dolayısıyla geldiğim yeri söylemiştim ve o da burayı iyi biliyordu. Ona Fenerbahçe'ye geleceğimi bahsettim. Fenerbahçe hakkında konuştuk. Vitor Pereira ile Southampton maçından önce konuşmuştuk. Türkiye'deki tecrübesi hakkında konuşmuştuk. Çok güzel hikayelerden bahsetmişti. Ben buraya gelmeye karar vermiştim ama onunla konuşmak da birçok kapıyı açtı" sözlerini kullandı.

'BENFICA BENİMLE İLETİŞİME GEÇTİ'

Transfer döneminde Benfica'nın kendisiyle iletişime geçtiğini söyleyen Nelson Semedo, "Benfica benimle iletişime geçti. Ben her zaman dürüst oldum. Her zaman düşündüğümü söyledim. Tabii ki Portekiz'e dönmeyi istiyordum ama iyi kondisyonum var. Fenerbahçe'ye gelebilmeye özel imkanlarım olduğunu biliyordum. İnanılmaz bir kulüp ve ben bu kararı almak istedim. Jose Mourinho'nun burada olması çok önemliydi. Burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

Portekizli futbolcu sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Yarınki maç maalesef tam Şampiyonlar ligi maçı değil. Şampiyonlar ligi maçı olması için her şeyi yapacağım. Takım arkadaşlarım da yapacak. Şampiyonlar ligi tecrübem var. Dünyanın en iyi takımlarının olduğu seviyede bir lig. Orada olmamız için yeterli kalite var. Yarın Şampiyonlar Ligi'ne kalabilmek için her şeyi yapacağız"

'LİGDE ÇOK İYİ TAKIMLAR VAR'

Türkiye Ligi'nde iyi takımlar olduğunu belirten Semedo, "Türkiye Ligi'nde ilk maçımı oynadım. Çok zor bir maçtı. Ama hocamızın da söylediği gibi Türkiye Ligi ile Şampiyonlar Ligi'ni karşılaştıramayız. Şampiyonlar Ligi hiçbir ligle karşılaştırılamaz. Göztepe ile yoğun tempoda bir maç oynadık. Farklı bir oyun stili var ve bize çok fazla problem yarattı. Türkiye Ligi bizi Avrupa maçlarına hazırlayabilir. Çünkü ligde çok iyi takımlar var. Bizi geliştirebilecek bir lig" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: DHA

