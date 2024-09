Semih Güler, Tümer Metin\'in eleştirilerine yanıt verdi

Spor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor sahasında Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Adana temsilcisinin 29 yaşındaki stoperi Semih Güler'in karşılaşmaya biri mavi, biri kırmızı olmak üzere farklı renklerde kramponlarla sahaya çıkması Tümer Metin tarafından eleştirilmişti. Semih'ten Tümer'e yanıt geldi.

TÜMER METİN RAHATSIZ OLDU

TV100'de yorumculuk yapan eski futbolcu, Güler'in farklı renklerde ayakkabılarla sahaya çıkmasını "Bir görüntüye takıldım. Adana Demirspor'da Semih Güler. Ben bunu hayatımda ilk kez gördüm. Oyuncuların kendilerine fazla şekil, değişik imaj çabaları ayyuka çıkmaya başladı artık. Görüntü çok rahatsız etti beni. Bir ayakkabı kırmızı, bir ayakkabı mavi. Niye ağabey? Biri bana açıklasın" ifadeleriyle eleştirmişti.

2 FARKLI KRAMPONUN NEDENİNİ AÇIKLADI

Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt veren Semih, bu tercihi başta kızı olmak üzere down sendromlu bireyler adına farkındalık yaratmak amacıyla yaptığını ifade etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan tecrübeli futbolcu, "Down sendromu, bireylerin farklılık gösteren bir kromozom yapısına sahip olmalarından kaynaklanan bir genetik durumdur. Down sendromlu bireyler yaşamın her alanında sevgi, saygı ve eşit fırsatlara sahip olmalıdır. Güzel kızım başta olmak üzere tüm Down sendromlu bireylerin toplumda kabul görmesi ve hak ettikleri fırsatlara ulaşabilmeleri adına farkındalık yaratmak için dün farklı renklerde kramponlarla sahaya çıktım. Farklılıklar güzeldir, Down sendromlu bireylerin her yaşta ve konumda karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele edip onların haklarını korumak hepimizin görevi olmalıdır" açıklamasını yaptı.

TÜMER METİN'E DE YANIT VERDİ

Semih Güler, Tümer Metin'in sözlerini alıntılayarak "Bilmeden, araştırmadan, dinlemeden eleştirmek ne kadar kolay, yazık.." ifadeleriyle eski futbolcuya tepki gösterdi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞIYOR

Öte yandan Semih'in bu paylaşımı sonrasında sosyal medya kullanıcıları da Tümer Metin'e tepki gösterdi. Kullanıcılar, "Aldın mı cevabını Tümer?", "Sağlam bir özür dilemeli", "Tümer Metin şaşırtmadı yine" şeklinde yorumlar yaptı.