Semih Güler, maçın yarıda kalmasına sebep olan penaltıyla ilgili sessizliğini bozdu

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Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan ve konuk takımın sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Galatasaray- Adana Demirspor karşılaşmasının yankıları sürüyor. Transferin son gününde Adana Demirspor'dan Gaziantep FK'ya transfer olan ve olaylı karşılaşmada takımın kaptanı olan Semih Güler, Dries Mertens ile girdiği ikili mücadele sonrasında penaltıyla sonuçlanan tartışmalı pozisyonla ilgili konuştu.

"HER ŞEY ORTADA, YORUM YAPMAYA GEREK YOK"

Semih Güler, Türk futbolun son günlerine damga vuran penaltı pozisyonuyla ilgili "Benim açımdan değinecek fazla bir şey yok. Görüntüler, her şey ortada. Saygıdeğer yorumcuların yorumları belli, o yüzden yorum yapmaya gerek yok. Ben o defteri kapattım. Artık Gaziantep Futbol Kulübü'ne her şeyimi vermek için buradayım. İnşallah güzel olur" ifadelerini kullandı.

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk takım sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Galatasaray- Adana Demirspor maçının VAR kayıtlarını yayınladı. Söz konusu pozisyon için hakemler arasında yaşanan diyalog şu şekilde;

VAR: Bunun başka bir açısı var mı? Harika bu lütfen. Penaltı, tamam. APP'yi kontrol ediyorum. Ofsayt var mı? Oğuzhan kontrol tamamlandı, penaltı doğru.

Oğuzhan Çakır: Tamam, penaltı.