Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor! Feyyaz Uçar Montella\'yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler\'e yapamazlar

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Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Semih Kılıçsoy'un A Milli Takım kadrosundan çıkarılıp Ümit Milli Takım'a gönderilmesi camiada tepkiye neden olmuştu. Yazılı açıklama ile karara tepki gösteren siyah-beyazlılarda bir açıklama da Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar'dan geldi. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için sert ifadelerle eleştiren Uçar, NTVSpor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Uçar, A Milli Takım kadrosundan çıkarılıp Ümit Milli Takım'a gönderilen Semih Kılıçsoy ile yaptığı özel konuşmayı anlattı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için sert ifadeler kullandı.

İşte Feyyaz Uçar'ın gündem yaratacak o açıklamaları;

"ARDA GÜLER'E YAPAMAZLARDI"

"Semih Kılıçsoy, ağlamaklı bir halde beni aradı. 'Hocam üç gündür buradayım. Hiçbir teknik, taktik idmana alınmadım. Beni buradan alır mısınız?' diyor. Ne kadar acı bir şey! Bir yönetici için bunu duymaktan daha acı bir şey var mı? 'Hocam çok mutsuzum, beni alabiliyorsanız alın' dedi. 'Oğlum, orası milli takım, oradan alınmak gibi bir şey olmaz' dedim. Çok mutsuz olduğunu söyledi çocuk. Samet ağabey ayrı, ben ayrı çocuğu telkin etmeye çalıştık. Uzun zamandır beklediği ve hak ettiği bir şey orada olmak. Erken desen değil, Beşiktaş'ın banko oyuncusu şu anda. Bizim derdimiz, oyuncumuza yapılan kötü tavır. Yoksa milli takım tamamen Beşiktaş'tan oluşsun demiyoruz. Hak eden oynasın diyoruz. Karşı tarafta değişen bir şey yok. Bu şekildeki bir tavrı, Arda Güler'e ya da başka bir oyuncuya yapamazlardı."

"AHMETCAN'A YAPILAN DA HAKSIZLIK"

"Ümit Milli Takım'ın önemli bir maçı olduğu söyleniyor. Ümit Milli için yaşı tutan birkaç tane oyuncumuz daha var, o zaman onlar niye gitmedi? Bir tek Ahmetcan Kaplan ve Semih gitti. Ben hafta sonu Ajax maçını izlemeye gittim, sahanın en iyisiydi Ahmetcan. Sadece Semih'e değil, o çocuğa yapılan da bir haksızlık var."

"KONUŞTUKÇA BATIYORLAR"

"Beşiktaş'ın maçına gelen ciddi bir kitle var, birçoğu Semih'i izlemeye geliyor. Konuştukça batıyorlar, sussunlar bari. En önemlisi bizim çocuğumuzun üzülmesi. Üzerine düşünülmemiş bile, 'İşte onları da alt takıma yollarız, oynarlar' şeklinde alınmış bir karar. Bunu bize daha net açıklamaları gerekirdi. Açıklamalar, yapılan şeyden daha kötü ve daha berbat."

"HERHALDE MONTELLA'YA SEMİH'İ ANLATAMADILAR"

"Biz konuyla ilgili milli takım görevlilerinden bazılarıyla kulüp düzeyinde görüşmeler yaptık, onlar da anlamamış zaten. Neyin ne olduğunu bilmiyorlar. Tatmin edici bir cevap alamadık. Montella'ya etki edebilecek bir üst akıl varsa bu daha da üzücü Türk insanı için. Orada bir teknik adam var, kararlarını inşallah o alıyordur. Herhalde Semih'i ona iyi anlatmadılar. Selçuk kardeşimiz (Şahin) var, Montella'nın yardımcısı. Bizim her maçımıza geliyordu Semih ve Mert için. Herhalde yeterince anlatamadı."

"TARİH, BEŞİKTAŞ'I HEP HAKLI ÇIKARMIŞTIR"

"Semih Kılıçsoy, şu an milli takımda oynayan kanat oyuncularının hepsinden daha iyi kanat oynar ve forvet oynayanların da hepsinden daha iyi bir golcüdür. Semih'e bu hareketi layık görenler, yaptıkları şeyden utanacaklar zaman içinde. Tarih, Beşiktaş'ı hep haklı çıkarmıştır. Son yıllarda Türk futbolunun yetiştirdiği en yetenekli oyunculardan biridir Semih, sakın ola ki Avrupa Şampiyonası'nda bir hata yapmayın. Bunu bir Beşiktaş yöneticisi olarak değil, bir Türk evladı olarak söylüyorum."