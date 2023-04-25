Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi'ne katıldı - Son Dakika
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Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi'ne katıldı

25.04.2023 16:51

Milli bilardocu Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi'nde boy gösterecek. Saygıner sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PBA ile kontrat imzaladım." şeklinde konuştu. Bilardo, Güney Kore'de ana sporlar arasında yer alırken, ülke genelinde de medyada en çok yer verilen branşlardan biri konumunda.

Milli sporcu Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi'nde (PBA) mücadele edecek. Semih Saygıner, söz konusu transferi sosyal medya hesabından, "PBA ile kontrat imzaladım" açıklamasıyla duyurdu.

TÜRKİYE'DEN BİRÇOK ELİT BİLARDOCU BOY GÖSTERDİ

2019 yılından bu yana sporun profesyonelleşmesi, sporcuların daha çok kazanması üzerine Güney Kore'de kurulmuş olan ve Türkiye'den birçok elit bilardocuya teklif götüren PBA'da, daha önce Adnan Yüksel, Birol Uymaz, Savaş Bulut ve Can Çapak boy göstermişti.

GÜNEY KORE'DE ANA SPORLARDAN BİRİ

Türkiye'den Semih Saygıner ve Murat Naci Çoklu'nun yanı sıra İspanyol dünya şampiyonu Daniel Sanchez de PBA'ya transfer olan sporcular arasında yer aldı. Bilardo, Güney Kore'de ana sporlar arasında bulunurken, ülke genelinde de medyada en çok yer verilen branşlardan biri olarak dikkat çekiyor. PBA'nın tüm ferdi ve takımlar müsabakaları canlı olarak yayımlanıyor.

Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi'ne transfer oldu
Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi'ne transfer oldu
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Semih Saygıner, Güney Kore, Kore, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi'ne katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Semih Saygıner, Kore Profesyonel Bilardo Ligi'ne katıldı - Son Dakika
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