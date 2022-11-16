Süper Lig ekibinden şaşırtan sürpriz! Takımın başına Selçuk İnan geçebilir

Kasımpaşa'da Selçuk İnan sesleri. Şenol Can ile yolları ayıran Süper Lig ekibi, hocalık koltuğuna Selçuk İnan'ı getirmek istiyor.

"EN KUVVETLİ ADAY"

Gazeteci Mehmet Özcan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kasımpaşa'da teknik direktörlük için en kuvvetli aday Selçuk İnan… Göreve gelirse başarılı olacağına inanıyorum kaptanın daha doğrusu Selçuk Hoca" duyurusunu yaptı.

TERİM'İN YARDIMCISIYDI

Selçuk İnan, son olarak Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapmıştı. İnan, Fatih Terim'in ayrılığından sonra Sarı-Kırmızılı kulüpteki görevini bırakmıştı. Bir süredir hocalık için hazırlık yapan Selçuk İnan, Paşa'nın teklifini kabul etmesi halinde ilk görevine soyunacak.