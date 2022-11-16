Süper Lig ekibinden şaşırtan sürpriz! Takımın başına Selçuk İnan geçebilir - Son Dakika
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Süper Lig ekibinden şaşırtan sürpriz! Takımın başına Selçuk İnan geçebilir

16.11.2022 16:51

Şenol Can ile yolları ayıran Kasımpaşa, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan'ı gündemine aldı. Fatih Terim'in ekibinde yardımcılık yapan İnan, İstanbul ekibinin başına geçmesi durumunda hocalık kariyerindeki ilk adımı atacak.

Kasımpaşa'da Selçuk İnan sesleri. Şenol Can ile yolları ayıran Süper Lig ekibi, hocalık koltuğuna Selçuk İnan'ı getirmek istiyor.

Süper Lig ekibinden büyük sürpriz! Takımın başına Selçuk İnan geçiyor

"EN KUVVETLİ ADAY"

Gazeteci Mehmet Özcan sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kasımpaşa'da teknik direktörlük için en kuvvetli aday Selçuk İnan… Göreve gelirse başarılı olacağına inanıyorum kaptanın daha doğrusu Selçuk Hoca" duyurusunu yaptı.

Süper Lig ekibinden büyük sürpriz! Takımın başına Selçuk İnan geçiyor

TERİM'İN YARDIMCISIYDI

Selçuk İnan, son olarak Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapmıştı. İnan, Fatih Terim'in ayrılığından sonra Sarı-Kırmızılı kulüpteki görevini bırakmıştı. Bir süredir hocalık için hazırlık yapan Selçuk İnan, Paşa'nın teklifini kabul etmesi halinde ilk görevine soyunacak.

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Selçuk İnan, Fatih Terim, Galatasaray, Arda Turan, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig ekibinden şaşırtan sürpriz! Takımın başına Selçuk İnan geçebilir - Son Dakika


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