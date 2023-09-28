Şenol Güneş'in yaka paça soyunma odasına yolladığı Salih Uçan'a söyledikleri ortaya çıktı - Son Dakika

Şenol Güneş'in yaka paça soyunma odasına yolladığı Salih Uçan'a söyledikleri ortaya çıktı

Son Güncelleme: 28.09.2023 10:39

Adana Demir'e 4-2 mağlup olan Beşiktaş'ta karşılaşmanın ardından siyah-beyazlıların teknik direktörü Şenol Güneş'in Salih Uçan'a tepkisi çok konuşuldu. Adana Demirspor'un sportif direktörü ile Gökhan Göktürk'ün yanına giderek tebrik eden Uçan'ı Güneş adeta yaka paça soyunma odasına yolladı. Güneş'in o an milli futbolcuya, ''İşine bak'' dediği iddia edildi.

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olurken karşılaşmanın sonunda Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında yaşanan gerginlik mücadelenin önüne geçti.

"İŞİNE BAK"

Adana Demirspor'un sportif direktörü Gökhan Göktürk'ü tebrik etmek için yanına giden Salih Uçan, Şenol Güneş'in gazabına uğradı. Milli futbolcuyu adeta yaka paça soyunma odasına gönderen deneyimli hocanın Uçan'a "İşine bak" dediği iddia edildi.

YÖNETİM İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Süper Lig'de son 3 maçında 2 yenilgi alan Beşiktaş'ta gerginlik hakim. Adana Demirspor karşılaşmasında da deplasman tribününde yer alan siyah-beyazlı taraftarlar, bir kez daha yönetimi istifaya çağırdı.

O anlara ait görüntüler:

Şenol Güneş'in yaka paça soyunma odasına yolladığı Salih Uçan'a ne dediği ortaya çıktı! Tek bir cümle etmiş
Şenol Güneş'in yaka paça soyunma odasına yolladığı Salih Uçan'a ne dediği ortaya çıktı! Tek bir cümle etmiş

Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş'in yaka paça soyunma odasına yolladığı Salih Uçan'a söyledikleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şenol Güneş'in yaka paça soyunma odasına yolladığı Salih Uçan'a söyledikleri ortaya çıktı - Son Dakika
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