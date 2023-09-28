Şenol Güneş'in yaka paça soyunma odasına yolladığı Salih Uçan'a söyledikleri ortaya çıktı

Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Adana Demirspor'a 4-2 mağlup olurken karşılaşmanın sonunda Şenol Güneş ile Salih Uçan arasında yaşanan gerginlik mücadelenin önüne geçti.

"İŞİNE BAK"

Adana Demirspor'un sportif direktörü Gökhan Göktürk'ü tebrik etmek için yanına giden Salih Uçan, Şenol Güneş'in gazabına uğradı. Milli futbolcuyu adeta yaka paça soyunma odasına gönderen deneyimli hocanın Uçan'a "İşine bak" dediği iddia edildi.

YÖNETİM İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Süper Lig'de son 3 maçında 2 yenilgi alan Beşiktaş'ta gerginlik hakim. Adana Demirspor karşılaşmasında da deplasman tribününde yer alan siyah-beyazlı taraftarlar, bir kez daha yönetimi istifaya çağırdı.

O anlara ait görüntüler: