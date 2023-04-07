Şenol Güneş ile parladılar! Yıldız futbolculardan Giresunspor maçında çok şey bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Şenol Güneş ile parladılar! Yıldız futbolculardan Giresunspor maçında çok şey bekleniyor

07.04.2023 14:22

Şenol Güneş, Kadıköy'de 4-2 galip gelinen Fenerbahçe derbisinde üstün performans sergileyen ve 4 gole doğrudan katkı sağlayan Nathan Radmond, Cenk Tosun ve Aboubakar üçlüsünü Giresunspor maçında bozmayacak. Tecrübeli teknik adam, Karadeniz ekibiyle oynanacak maçta bir hücumcuyu daha sahaya sürmeyi planlıyor.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi 10 kişi kaldığı maçta geriden gelip 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Siyah-Beyazlıların Giresunspor maçı hazırlıkları son sürat devam etti. Üst üste 4 maçtır kazanan Karak Kartal'da hedef seriyi sürdürmek.

Şenol Güneş maden buldu! Giresunspor maçında gol yağacak

ÜÇLÜYÜ BOZMAYACAK

Oyuna sonradan girdiği derbide 3 asist 1 gol üreten Redmond, Giresunspor maçına ilk 11'de başlayacak. Redmond, Cenk, Aboubakar üçlüsü ilk dakikadan itibaren sahada olacak. Güneş, Alexandru Maxim'i de kadroya yazmanın hesaplarını yapıyor.

Şenol Güneş maden buldu! Giresunspor maçında gol yağacak

GÖZ DOLDURDU

Maxim de oyuna sonradan girdiği derbide Ghezzal'ın bölgesinde oldukça faydalı oldu. Toplu ve topsuz oyunda etkili işler yaptı.

ARDINDAN DERBİ

Pazar günü Giresunspor'la Vodafone Park'ta karşılaşacak olan Beşiktaş, bir sonraki pazar ise Trabzonspor'a konuk olacak.

YORUMLAR
500
Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş, Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Derbide sakatlanan genç stoper için Şenol Güneş'ten açıklama: Tayyip'e çok üzüldük, maalesef kaybettik Derbide sakatlanan genç stoper için Şenol Güneş'ten açıklama: Tayyip'e çok üzüldük, maalesef kaybettik

Şenol Güneş, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Şenol Güneş ile parladılar! Yıldız futbolculardan Giresunspor maçında çok şey bekleniyor - Son Dakika


Son Dakika
14:36 Mesut Özil'den Filistin paylaşımı: Ramazan orada farklı geçiyor
14:23 Bakan Varank, makam aracı olarak Togg kullanmaya başladı
14:15 Şenol Güneş ile parladılar! Yıldız futbolculardan Giresunspor maçında çok şey bekleniyor
14:15 Ahmet Özal hesabından haykırdılar! Maaşlarını alamayan sosyal medya ekibinden peş peşe paylaşımlar
14:09 Şenol Güneş maden buldu! Giresunspor maçında gol yağacak
14:09 Ahmet Özal'a sosyal medya ekibinden büyük darbe! Maaşlarını alamayınca Özal'ın hesabından art arda paylaşımlar yaptılar
14:04 Çektiği video ile erkek arkadaşına "Seni aldatmadım" diye seslenip, kayalıklardan atladı
14:05 Dünya devine imza atmaya çok yakın! Orkun Kökçü hakkında yeni gelişme
14:03 Rusya, 14 Mayıs'ta seçimleri için kime destek verecek? Lavrov, ABD'ye gönderme yaparak yanıtladı
13:59 Naci Görür'ün tahminleri tuttu! Uyardığı ilimiz feci şekilde sallandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2023 14:44:52. #1.12#
SON DAKİKA: Şenol Güneş ile parladılar! Yıldız futbolculardan Giresunspor maçında çok şey bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement