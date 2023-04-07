Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe'yi 10 kişi kaldığı maçta geriden gelip 4-2 mağlup eden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Siyah-Beyazlıların Giresunspor maçı hazırlıkları son sürat devam etti. Üst üste 4 maçtır kazanan Karak Kartal'da hedef seriyi sürdürmek.
Oyuna sonradan girdiği derbide 3 asist 1 gol üreten Redmond, Giresunspor maçına ilk 11'de başlayacak. Redmond, Cenk, Aboubakar üçlüsü ilk dakikadan itibaren sahada olacak. Güneş, Alexandru Maxim'i de kadroya yazmanın hesaplarını yapıyor.
Maxim de oyuna sonradan girdiği derbide Ghezzal'ın bölgesinde oldukça faydalı oldu. Toplu ve topsuz oyunda etkili işler yaptı.
Pazar günü Giresunspor'la Vodafone Park'ta karşılaşacak olan Beşiktaş, bir sonraki pazar ise Trabzonspor'a konuk olacak.
Son Dakika › Spor › Şenol Güneş ile parladılar! Yıldız futbolculardan Giresunspor maçında çok şey bekleniyor - Son Dakika