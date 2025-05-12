Sercan Koç'un Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sercan Koç'un Şampiyonluk Hedefi

Sercan Koç\'un Şampiyonluk Hedefi

Milli sporcu Sercan Koç, Antalya'daki dünya şampiyonası ve İslami Oyunlar için hazırlanıyor.

12.05.2025 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muaythaide Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanan milli sporcu Sercan Koç, bu ay Antalya'da yapılacak dünya şampiyonasıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda zirveyi hedefliyor.

Kayseri'de bir fabrikada kaynak ustası olarak çalışırken 11 yıl önce hobi amaçlı başladığı muaythaide kendisini geliştiren ve profesyonel devam eden Koç, antrenmanlarını antrenör Göksel Cingöz gözetiminde sürdürüyor.

Spor kariyerinde Türkiye'de çok sayıda dereceler elde eden Koç, dünya ve Avrupa şampiyonalarında da kürsüde yer almayı başardı.

Geçen yıl Türkiye ile Kosova'da yapılan Avrupa şampiyonalarında da birincilik kürsüsüne çıkan Koç, 22 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak dünya şampiyonası ile yine bu yıl Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanma hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

"Hedefim dünya şampiyonu olmak"

Milli sporcu Sercan Koç, AA muhabirine, Antalya'da yapılan şampiyonanın hem takım hem de kendisi için çok verimli geçtiğini söyledi.

Buradaki organizasyonda Türkiye şampiyonu olduğunu anımsatan Koç, "Şimdi dünya şampiyonası için hazırlanıyorum. Milli takım kampımız olacak, oraya gideceğiz. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Bunun için de antrenmanlar yapıyorum. Sabah koşularım oluyor, akşam antrenmanlarım oluyor. Kafedir, gezmedir hiç birini yapmıyorum. Erciyes Üniversitesi'nde okuyorum. Bu yüzden hem okula hem de antrenmanlara bayağı yoğunlaştım. Tek hedefim dünya şampiyonu olmak." diye konuştu.

"Her şeye hazırım"

Koç, bu yıl düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak olmanın da mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Bu organizasyona da birinci olmak için katılacağını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"İslami Dayanışma Oyunları büyük bir organizasyon. Dünya şampiyonasında derecem olduğu için bana kota hakkı verdiler. Şu an İslami Dayanışma Oyunları'nda 6 erkek sporcu var. Bunlardan birisi de benim. Bu organizasyona ilk defa katılacağım, bu yüzden çok heyecanlıyım. Göksel hocamla beraber şu anda çok çalışıyoruz ama İslami Dayanışma Oyunları için bir kat daha yoğun çalışacağız. Kilomu da muhafaza etmem lazım. Şu an hazırlık sürecim güzel gidiyor, her şeye hazırım."

Antrenör Göksel Cingöz ise her zaman gurur duyduğu sporcusuyla yoğun bir antrenman süreci geçirdiklerini anlattı.

Sporcusunun çok hırslı ve azimli olduğunu kaydeden Cingöz, "Ben biliyorum ki Sercan, bu organizasyonlarda da gereğini yapacak ve ülkemize, kentimize altın madalya getirecek." dedi.

Kaynak: AA

Dünya Şampiyonası, Suudi Arabistan, Milli Takım, kayseri, Antalya, Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sercan Koç'un Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2025 00:05:46. #7.12#
SON DAKİKA: Sercan Koç'un Şampiyonluk Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.