Sercan Koç\'un Şampiyonluk Hedefi

Muaythaide Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları kazanan milli sporcu Sercan Koç, bu ay Antalya'da yapılacak dünya şampiyonasıyla Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda zirveyi hedefliyor.

Kayseri'de bir fabrikada kaynak ustası olarak çalışırken 11 yıl önce hobi amaçlı başladığı muaythaide kendisini geliştiren ve profesyonel devam eden Koç, antrenmanlarını antrenör Göksel Cingöz gözetiminde sürdürüyor.

Spor kariyerinde Türkiye'de çok sayıda dereceler elde eden Koç, dünya ve Avrupa şampiyonalarında da kürsüde yer almayı başardı.

Geçen yıl Türkiye ile Kosova'da yapılan Avrupa şampiyonalarında da birincilik kürsüsüne çıkan Koç, 22 Mayıs'ta Antalya'da yapılacak dünya şampiyonası ile yine bu yıl Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalya kazanma hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

"Hedefim dünya şampiyonu olmak"

Milli sporcu Sercan Koç, AA muhabirine, Antalya'da yapılan şampiyonanın hem takım hem de kendisi için çok verimli geçtiğini söyledi.

Buradaki organizasyonda Türkiye şampiyonu olduğunu anımsatan Koç, "Şimdi dünya şampiyonası için hazırlanıyorum. Milli takım kampımız olacak, oraya gideceğiz. Hedefim dünya şampiyonu olmak. Bunun için de antrenmanlar yapıyorum. Sabah koşularım oluyor, akşam antrenmanlarım oluyor. Kafedir, gezmedir hiç birini yapmıyorum. Erciyes Üniversitesi'nde okuyorum. Bu yüzden hem okula hem de antrenmanlara bayağı yoğunlaştım. Tek hedefim dünya şampiyonu olmak." diye konuştu.

"Her şeye hazırım"

Koç, bu yıl düzenlenecek İslami Dayanışma Oyunları'na katılacak olmanın da mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Bu organizasyona da birinci olmak için katılacağını vurgulayan Koç, şunları kaydetti:

"İslami Dayanışma Oyunları büyük bir organizasyon. Dünya şampiyonasında derecem olduğu için bana kota hakkı verdiler. Şu an İslami Dayanışma Oyunları'nda 6 erkek sporcu var. Bunlardan birisi de benim. Bu organizasyona ilk defa katılacağım, bu yüzden çok heyecanlıyım. Göksel hocamla beraber şu anda çok çalışıyoruz ama İslami Dayanışma Oyunları için bir kat daha yoğun çalışacağız. Kilomu da muhafaza etmem lazım. Şu an hazırlık sürecim güzel gidiyor, her şeye hazırım."

Antrenör Göksel Cingöz ise her zaman gurur duyduğu sporcusuyla yoğun bir antrenman süreci geçirdiklerini anlattı.

Sporcusunun çok hırslı ve azimli olduğunu kaydeden Cingöz, "Ben biliyorum ki Sercan, bu organizasyonlarda da gereğini yapacak ve ülkemize, kentimize altın madalya getirecek." dedi.