Süper Lig devi Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, Fenerbahçe'nin gündemindeki Kerem Aktürkoğlu transferi için çok konuşulacak açıklama yaptı.
Adalı, "Kerem Aktürkoğlu konusu, biz Orkun için oradayken geçti. Bu sezon Kerem'i bırakmayı düşünmediklerini söylediler. Sonrasında Benfica ile oyuncu için bir görüşmemiz olmadı. Eğer gelirse Kerem, Beşiktaş'ta oynamak istiyor Benfica bunu biliyor. Bugün için ilgilenmiyoruz" dedi.
Serdal Adalı'dan bomba Kerem Aktürkoğlu sözleri
