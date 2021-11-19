Seren Serengil Ali Koç'a seslendi: Mesut Özil'in fikrini al

Ünlü şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, pazar akşamı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiyi değerlendirirken Ali Koç'a da çağrı yaptı ve Pereira'nın görevden alınmasını istedi.

"FENERBAHÇE PASINI SİLER"

TRHaber'den Recep Kıyatsıl'a konuşan Seren Serengil, şu ifadeleri kullandı: Fenerbahçe bu sezon iyi değil maalesef ve bu duruma üzülüyorum. Şartlar ne olursa olsun Fenerbahçe, Galatasaray'ı yenecektir. Fenerbahçe, derbi maçlara ayrı bir havayla motivasyonla çıkıyor. O yüzden pasını siler Fenerbahçe, rahat yeneriz. Fenerbahçe, en kötü halinde bile Galatasaray'ı her zaman yenmiştir. Galatasaray maçları söz konusu olduğunda cebimizde silah olmasa da sapanla da vururuz. Yani yeneriz. İlk golü Galatasaray atar. Fenerbahçe maçı 2-1 kazanır. En kötü beraberlik diyorum.

"HOCA DEDİĞİN FATİH TERİM GİBİ OLUR"

Fenerbahçe'nin bu sezon kötü olduğunu ve iyi futbol oynamadığından bahseden Seren Serengil, "Motivasyon olarak en kötü halimizdeyiz. Bence birilerinin gitmesi gerekiyor. Hocanın enerjisi yok. Milyon eurolar verip dünya yıldızı Mesut'u getirdik ama hoca oynatmıyor ya da oynatamıyor. Kan değişikliği lazım. Maalesef Pereira'nın enerjisi bize uymadı. Hoca dediğin Fatih Terim gibi olmalı. Enerjisi olmalı, bizim hocanın kendine güveni yok" dedi.

"MESUT ÖZİL'İN FİKRİNİ ALSIN"

Başkan Ali Koç'a çağrıda bulunan Seren Serengil, "Ali Koç iyi kaliteli bir insan ama tercihlerde yanlış yapıyor sanırım. Bazı durumlarda masaya yumruğunu vurması lazım. Varını yoğunu Fenerbahçe'ye veriyordur belki ama eksik bir şeyler var. Başarı yok mesela. Pereira verimsiz olmuyor bu hocayla ısrar etmenin bir anlamı yok. Ali Koç, hocaya veda etmeli. Futbolcular sahaya omuzu düşük çıkıyor. Futbolcuların, hocalarına güveni yok. Bence Pereira ile yollar ayrılmalı. Hatta Mesut Özil'e sorulmalı 'hangi hocayı getirmeliyiz' diye. Sonuçta Avrupa'da en üst düzey kulüplerde futbol oynamış en iyi hocalarla çalışmış bir isimden bahsediyoruz. Kesinlikle hoca konusunda Mesut'ta fikir alınmalı diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.