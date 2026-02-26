Sergen Piçinciol: Şampiyonluk Hedefindeyiz - Son Dakika
Sergen Piçinciol: Şampiyonluk Hedefindeyiz

Sergen Piçinciol: Şampiyonluk Hedefindeyiz
26.02.2026 12:01
Aliağa FK'nın stoperi Sergen, takımının hedeflerini ve son galibiyetin önemini vurguladı.

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 50 puanla 4'üncü sırada yer alan Aliağa Futbol'un tecrübeli stoperlerinden Sergen Piçinciol değerlendirmelerde bulundu. Bu sezon sarı-siyahlı formayla 16 maça çıkıp 1 gol ve 2 asistle oynayan 30 yaşındaki futbolcu, iyi bir yolda olduklarını belirterek, "Önümüzde 1461 Trabzon maçı var. Maç öncesi tüm hazırlıklarımızı titizlikle yapıyoruz. Önceki hafta evimizde Muşspor'u 4-0 yendik, geçen hafta da Yeni Malatyaspor karşısında hükmen galip geldik. Özellikle Muşspor galibiyeti çok önemliydi. Bu galibiyet hem moral hem de özgüven açısından bize büyük katkı sağladı" dedi.

Şampiyonluk hedefini yineleyen deneyimli oyuncu, ligin boyunun kısaldığını ve artık her maçın final niteliği taşıdığını belirtti. Sergen açıklamalarının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Her maça tek tek bakıyoruz. Rakiplerimizin aldığı sonuçlar bizim için belirleyici değil. Biz sahada kendi oyunumuzu ortaya koyup kazanmak istiyoruz. Aliağa FK bir proje takımı. Buraya gelmemdeki en önemli sebeplerden biri buydu. Böyle bir vizyona sahip kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum. Taraftarlarımız bizim en büyük itici gücümüz. Onları her zaman yanımızda görmek istiyoruz. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk kupasını hep birlikte kaldıracağız."

Kaynak: DHA

Futbol, Spor, Son Dakika

