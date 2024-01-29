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Sergen Yalçın: '1-1'lik skor, adaletli bir skor' - Son Dakika
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Sergen Yalçın: '1-1'lik skor, adaletli bir skor'

Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, '1-1'lik skor, adaletli bir skor' dedi. Yalçın, zorlu bir maç olduğunu ve ikinci yarıda bekledikleri gibi performans sergileyemediklerini belirtti. Ayrıca, Ocak ayının zor geçtiğini ve önlerindeki zorlu maçlara odaklandıklarını ifade etti.

Sergen Yalçın: \'1-1\'lik skor, adaletli bir skor\'
29.01.2024 - 23:12,
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- Sergen Yalçın: "1-1'lik skor, adaletli bir skor"

KAYSERİ - Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, berabere kaldıkları Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, "1-1'lik skor, adaletli bir skor" dedi.

Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Zor bir oyun. Özellikle zeminin çok futbol oynamaya müsait olmadığı, yani oynayan takımın çok fazla oynayabileceği bir zemin olmadığı bir zemindi bence. Oyunun ilk yarısı bizim için iyi geçti. Öne geçtik, ilk yarıda oyunu bitirecek pozisyonları da yakaladık. Eğer ikiyi bulsaydık ilk yarıda oyunu bitirebilirdik diye düşünüyorum. İkinci yarı beklediğimiz gibi olmadı. İkinci yarıda maalesef oyunda çok fazla bir etkinliğimiz olmadı. Oyunu kurtarma telaşına düştük. Aslında böyle bir oyun mantalitemiz yok ama tabi bazen futbolda oyuncular doğal olarak skoru koruma telaşına düşebiliyor. Bunlar çok normal. Sonucunda bana göre 1-1'lik skor, adaletli bir skor gibi görünüyor bugün oynanan oyun için ama tekrar söylüyorum" ifadelerini kullandı.

Ocak ayının zor geçtiğini kaydeden Yalçın, "7 tane müsabaka oynandı. Sürekli aynı kadro ile oynuyoruz. Çok kadro derinliğimiz yok açıkçası. Oyuncularımız çok mücadele ediyorlar. Puan cetveline bakarsanız içeride dışarıda herkesin puan alması gerekiyor. Çok dar bir puan cetveli var herkes için. Bu tarafı da çok önemli. Biz deplasmanda kaybetmiyoruz. Alınmış bir puan her zaman puan puandır deyiminden yola çıkarsak kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin mantığı iyi bir mantık şu anda bizim için. Artık bu bölümü unutup, iyi dinlenip önümüzdeki hafta zorlu maçlarımız var. Kupa maçımız, lig maçımız var. Büyük takımlarla oynayacağız. Kolay bir periyot olmayacak bizim için. Önümüzdeki 3 maçlık seri kısa sürede ona hazırlanıp oradan iyi bir şekilde çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Spor Sergen Yalçın: '1-1'lik skor, adaletli bir skor' - Son Dakika


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