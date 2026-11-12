Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başında Belçika karşısına ilk kez çıktı - Son Dakika
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Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın başında Belçika karşısına ilk kez çıktı

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UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 5'inci maçında A Milli Futbol Takımı, İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda Belçika'yı ağırladı. Sergen Yalçın, ay-yıldızlıların başındaki ilk mücadelesinde santrforlu sistemi seçti ve Enes Ünal'ı hücumda görevlendirdi.

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1'inci Grup'taki 5'inci maçında Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki Belçika'yı konuk etti. Saat 20.00'de başlayan karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer düdük çaldı. Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane de Almedia ve Jonas Erni üstlendi.

A Milli Futbol Takımı'nda Vincenzo Montella'dan boşalan teknik direktörlük görevine getirilen Sergen Yalçın, ay-yıldızlıların başındaki ilk maçına İzmir'de çıktı. Tecrübeli teknik adam, Gürsel Aksel Stadyumu'nda Beşiktaş'ta görev aldığı dönemde hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde etmişti.

SANTFORLU SİSTEME GEÇİŞ

A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk maçında santrforlu sistemi tercih etti. Dün gerçekleştirilen basın toplantısında Enes Ünal'ın görev yapacağını belirten tecrübeli teknik adam, kalede eldivenleri Uğurcan Çakır'a emanet etti. Savunma dörtlüsünü; Oğuz Aydın, Merih Demiral, Ozan Kabak ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta alanda İsmail Yüksek ve Orkun Kökçü'yü sahaya süren Yalçın; hücum hattının sağında Yunus Akgün, 10 numarada Arda Güler, sol kanatta ise Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi. Sergen Yalçın'ın gol yollarındaki tercihi ise daha önce açıkladığı gibi Enes Ünal oldu.

GÜRSEL AKSEL'DE 3'ÜNCÜ MAÇ

A Milli Futbol Takımı, Gürsel Aksel Stadyumu'nda 3'üncü maçını oynadı. İzmir'de 2022 yılında oynadığı maçta Litvanya'yı 2-0 ile geçen Türkiye, ikinci maçında ise 2024 yılında İzlanda'yı 3-1'lik skorla mağlup ederek Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynadığı iki maçından da galibiyetle ayrıldı.

BAKAN BAK MİLLİLERİ YALNIZ BIRAKMADI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir'de oynanan karşılaşmada milli takımı yalnız bırakmadı. Bakan Bak, mücadeleyi protokol tribününde TFF Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte takip etti.

TRİBÜNLER DOLU

Türkiye'nin Belçika'yı konuk ettiği karşılaşma dolu tribünler önünde oynandı. İzmir'de yaşayan vatandaşların yanı sıra çevre illerden ve İstanbul'dan gelenler tribünleri doldurdu. Karşılaşma kapalı gişe oynandı.

ALİAĞA'DAKİ FACİADA HAYATINI KAYBEDENLER UNUTULMADI

Geçtiğimiz günlerde Aliağa'daki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybeden 17 vatandaşımız ve eski milli futbolcu Kemal Batmaz için maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

LUKAKU KADRODA YOK, TROSSARD YEDEK

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika'yı konuk ettiği mücadele öncesinde Fenerbahçe forması giyen Romelu Lukaku sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı. Beşiktaşlı Leandro Trossard ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Kaynak: DHA
A Milli Futbol TakımıSergen YalçınMilli TakımEnes ÜnalBelçikaFutbolİzmirSporSon Dakika

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