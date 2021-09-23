Sergen Yalçın'a yaptığı hareket sonrası Balotelli'den açıklama: Beynimi göstermek zorundaydım

Bu defa büyülemedi! Ters ışıkta kalan Demet Özdemir şoke etti

Adana Demirspor'un yıldızı Balotelli, Beşiktaş kulübesine yaptığı hareketle haftaya damgasını vurdu. Gol sevince Sergen Yalçın'a yönelik yıllar önce 'Bu çocuğun beyni yok' sözlerine karşılık olarak 'Benim beynim var' hareketi yapan Balotelli, iki camianın arasındaki dostluk havasını zedeledi.

"BİZ KARDEŞ KULÜBÜZ"

Adana Demir Başkanı Murat Sancak, maçın ardından soyunma odasına gidip Balotelli ile durumu konuştu. Sancak'ın Balotelli'ye, "Her iki kulüp, yıllardır dayanışma içinde. Beşiktaş, kardeş kulübümüz. Her ne sebeple olursa olsun bu hareketin hoş olmadı" dediği aktarıldı.

"SADECE BUNU YAPTIM"

Balotelli de Sergen Yalçın'ın kendisi hakkında söylediği sözleri ifade edip, "Eğer size hiç tanımadığınız biri beyni yok diyorsa, sizin de o kişiye bunun aksini söylemeniz gerekir. Sadece bunu yaptım. Yerimde kim olsa aynısını yapardı" yanıtını verdiği bildirildi.