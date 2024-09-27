Sergen Yalçın, Alman takımının başına geçiyor - Son Dakika
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Spor

Sergen Yalçın, Alman takımının başına geçiyor

Sergen Yalçın, Alman takımının başına geçiyor

Bundesliga II ekibi Schalke 04, teknik direktör Sergen Yalçın'ı takımın başına getirmek istiyor. Geçen sezon Antalyaspor'u çalıştıran ve sezon sonunda ayrılan Yalçın'a Alman ekibinden teklif geldiği iddia edildi.

27.09.2024 17:14
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Geçen sezonun ikinci yarısında Antalyaspor'u çalıştıran ve sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılan Sergen Yalçın ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

SERGEN YALÇIN'A SÜRPRİZ TEKLİF

343 Digital Youtube isimli kanalda konuşan Ersin Düzen'in iddiasına göre, Bundesliga II ekibi Schalke 04, takımın başına Sergen Yalçın'ı getirmek istiyor. Alman ekibinin 51 yaşındaki teknik adam konusunda ısrarcı olduğu belirtildi.

Schalke 04, 6 haftası geride kalan Bundesliga II'de 1 galibiyet ve 1 beraberlikle 4 puan topladı. Schalke, 18 takımlı ligde 16. sırada bulunuyor.

Sergen Yalçın, Antalyaspor, Bundesliga, Almanya, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın, Alman takımının başına geçiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • sudem meliss:
    Zaten orada yapar bu işleri 20 5 Yanıtla
    İshak Klein:
    Kesinlikle!.. 0 0
  • Egemen Seymen:
    Yaparsa Sergen Yapar 20 1 Yanıtla
  • MUHAMMED EBZAL:
    Sergen yıllardır atıp tutuyor bir de avrupada görelim 8 12 Yanıtla
  • Emrah Aydin:
    Kenan karamanla müthiş olur ?? 13 2 Yanıtla
  • Mesut Aydoğdu:
    Ewet bir aralar Bayern Münih'te istiyordu onu 8 6 Yanıtla
  • Muhammed Kucuk:
    Schalke bitikleri oynuyor ama olsun gelsin şehrimize Sergen abim.. 5 1 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    Kendi derdi Alman liginden uzak durun diye:)) 4 0 Yanıtla
  • Tahsin Derin:
    Yapamaz Almanya Türkiye gibi değil disiplin bir ülke sergeni geldiği gibi yollarlar 1 3 Yanıtla
  • V. A.:
    Hiç kabul etme bronkorst mudur nedir gidişi yakın bu kafayla 2 0 Yanıtla
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