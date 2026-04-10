Sergen Yalçın'dan 5 değişiklik

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinin 11'inden 5 değişiklik yaparak Antalyaspor maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, geçtiğimiz hafta 1-0 kaybettikleri Fenerbahçe derbisinin 11'inden 5 değişiklik yaparak bu müsabakaya çıktı.

Yalçın; savunmada Agbadou ve Uduokhai'nin yerine Djalo ve Emirhan Topçu'ya şans verirken, orta sahada da Cerny ile Asllani kulübeye geçti. Cengiz Ünder ile Jota Silva ise 11'de yer buldu. Sarı kart cezalısı olan Ndidi'nin yokluğunda da Kartal Kayra Yılmaz formayı sırtına geçirdi.

Beşiktaş'ın, Antalyaspor maçı 11'i şu şekilde:

"Ersin - Murillo, Tiago, Emirhan, Rıdvan - Kartal Kayra, Orkun, Cengiz, Olaitan, Jota - Oh."

El Bilal Toure 6 hafta sonra kadroda

Bir süredir sakatlığı sebebiyle sahalardan uzak olan siyah-beyazlıların Malili futbolcusu El Bilal Toure, Antalyaspor maçına yedek kulübesinde başladı.

24 yaşındaki futbolcu, bu süreçte Göztepe, Kocaelispor, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Fenerbahçe mücadelelerinde göre almadı.

Emirhan Topçu 5 maçın ardından 11'de

El Bilal Toure gibi Emirhan Topçu da uzun süreli sakatlığının ardından Antalyaspor karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Emirhan, bu maça 11'de başladı.

25 yaşındaki oyuncu; Göztepe, Kocaelispor, Galatasaray, Gençlerbirliği ve Kasımpaşa müsabakalarında kadroda yer almazken, Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesindeydi.

Emmanuel Agbadou ve Vaclav Cerny ilk kez yedek

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde renklerine bağladığı Emmanuel Agbadou ile Çekyalı futbolcu Vaclav Cerny, ilk kez bir karşılaşmaya yedek soyundular.

Agbadou; Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir, Göztepe, Kocaelispor, Galatasaray, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ile Fenerbahçe maçlarının hepsinde 90 dakika sahada kalırken, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Cerny de ligde bu sezon ilk kez yedek başladı. Siyah-beyazlı formayla toplam 26 maça çıkan Cerny, 6 kez gol sevinci yaşadı.

Mircea Lucescu unutulmadı

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden siyah-beyazlıların ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Mircea Lucescu da Beşiktaş - Antalyaspor maçında unutulmadı. Siyah-beyazlı futbolcular, ısınmak için sahaya 'Seni hiç unutmayacağız yüzyılın şampiyonu' yazılı pankartla çıkarken, üstlerine de Rumen teknik adamın fotoğrafının bulunduğu tişörtler giydi.

Taraftarlardan kırmızı kartlı protesto

Beşiktaş taraftarı, son haftalarda yaşanan hakem hatalarını kırmızı kart göstererek protesto etti. Antalyaspor karşılaşmasında takımlarını desteklemek için tribünleri dolduran siyah-beyazlı futbolseverler, seremoni esnasında hakemlerin isimleri okunurken ve ilk düdükten hemen önce ellerindeki kırmızı kartları kaldırarak tepkilerini gösterdi.

Özel konuklar Tüpraş Stadyumu'nda

Düzce Belediyesi ve Düzce Beşiktaşlılar Derneği ile ortaklaşa gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesi kapsamında donw sendromlu çocuklar, Tüpraş Stadyumu'nda siyah-beyazlı kulübün misafiri oldu. Genel Sekreter Uğur Fora ile İcra Kurulu Danışmanı Şule Gökırmak, Beşiktaş JK Müzesi'ni ziyaret eden konuklarla yemekte bir araya geldi. Özel konuklar, daha sonra maçı kendilerine ayrılan özel bölümden takip etti.

Şehitlerin aileleri ve çocukları misafir edildi

Azerbaycan'dan havalanan ve Gürcistan sınırları içinde düşen C-130 tipi askeri kargo uçağında 11 Kasım 2025'te şehit olan askerler unutulmadı. Şehitlerin aileleri ve çocukları Tüpraş Stadyumu'nda misafir edildi.

Şehit askerlerin çocukları, Antalyaspor müsabakasında seremoniye futbolcularla birlikte çıktı. - İSTANBUL