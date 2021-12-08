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Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı sonrası veda gibi sözler - Son Dakika

Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı sonrası veda gibi sözler

08.12.2021 10:24
Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı sonrası veda gibi sözler

Şampiyonlar Ligi son maçında Borussia Dortmund'a 5-0 yenilmelerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yalçın, "Bundan sonraki gidişatın bizim açımızdan çok sağlıklı olduğu görünmüyor" açıklamalarında bulundu.

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş, Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a deplasmanda 5-0 yenildi. Siyah-beyazlılar grubu puan alamadan bitirdi.

"BASİT HATALAR YAPTIK, BASİT GOLLER YEDİK"

Maç sonrası basın toplantısında açıklamalar yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "On kişi kaldıktan sonra basit hatalar yaptık, basit goller yedik. Ayrıca ilk yarı böyle basit mağlup olacağımız bir maç gibi gözükmüyordu. Bu şekilde basit hatalar bu tür üst düzey turnuvalarda sonuca çok etki ediyor. Basit hatalar çok çabuk cezalandırılabiliyor rakip takım tarafından" şeklinde konuştu.

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'nde kötü bir yıl geçirdiklerini dile getiren Yalçın, "Ancak futbolda insanın her şey başına gelebiliyor. İşler bazen kolaylaşabiliyor bazen zorlaşabiliyor. Camia olarak zor bir süreçten geçiyoruz, buradan çıkmak için çalışıyoruz çabalıyoruz" diye konuştu.

"BUNDAN SONRASI SAĞLIKLI GÖRÜNMÜYOR"

Yalçın, "Bu şampiyonlar Ligi periyodu bizi hem oyuncularımızı psikolojik olarak, motivasyon olarak ciddi bir sıkıntıya soktu. İnşallah bundan sonra toparlanırız diye düşünüyorum" dedi.

"BUNUN SORUMLUSU BENİM"

İyi sonuçlar almadıklarını söyleyen Yalçın, "Bunun sorumlusu benim. Çok bahaneler üretecek bir durumum yok. Bu sürecin kesinlikle camiamıza zarar vermesini istemiyoruz. Burada tek düşündüğümüz Beşiktaş camiası. Bundan sonraki gidişatın bizim açımızdan da çok sağlıklı olduğu görünmüyor. Üzgünüz tabii. Böyle olmasını istemezdik çok daha iyisini yapmak isterdik" ifadelerini kullandı.

"BECEREMEDİK"

Geçen sene olduğu gibi kupalar kazanmak istediklerini dile getiren Yalçın, "İyi yerlerde olmak isterdik. Şu anki durum itibarıyla bunu beceremedik öncelikle onu söyleyeyim. İnşallah en kısa sürede toparlarız diye düşünüyorum" diye konuştu.

Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı sonrası veda gibi sözler

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi, Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın'dan Dortmund maçı sonrası veda gibi sözler - Son Dakika Spor


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