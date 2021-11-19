Sergen Yalçın'dan oyuncularına sert uyarı

Süper Lig'de yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile kritik bir mücadeleye çıkacak Beşiktaş'ta Sergen Yalçın futbolcularıyla özel toplantı yaptı.

SONUÇLAR FATURA GETİRDİ

Peş peşe alınan kötü sonuçlardan sonra eleştirilerin hedefi haline gelen Sergen Yalçın, oyuncularına sert yaklaştı. Başarılı hocanın ikazları bu kez çok ciddi oldu.

"AFFETMEM"

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Yalçın, "Şu ana kadar 16 puan kaybettik ve zirveden şimdilik uzaklaştık. Bundan sonra puan kaybetme lüksümüz yok. Herkes sahada terinin son damlasına kadar savaşacak. Disiplinsiz ve sorumsuz davranan kim olursa olsun affetmeyeceğim." ifadelerini kullandı.