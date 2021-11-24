Sergen Yalçın'dan şaşırtan tercihler! Beşiktaş-Ajax maçında ilk 11'ler netleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 5. hafta mücadelesinde Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk ediyor. Devler Ligi'nde henüz puanı bulunmayan temsilcimizin tek hedefi Vodafone Park'ta taraftarının önünde siftah yapmak.

RIDVAN YILMAZ KADRODAN ÇIKARILDI

Beşiktaş'ta Josef de Souza cezası nedeniyle, Rıdvan Yılmaz ise sakatlığı sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek. Ajax'ta ise Edson Alvarez cezası nedeniyle takımını yalnız bırakacak. Hollanda temsilcisinde Jurrien Timber ise sarı kart sınırında bulunuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Vida, Montero, Umut Meraş, Mehmet Topal, Pjanic, Ghezzal, Alex Teixeira, N'Koudou, Cyle Larin

Ajax: Onana, Mazraoui, Schuurs, Martinez, Tagliafico, Gravenberch, Berghuis, Klaassen, Neres, Tadic, Daramy.

CANLI ANLATIM

Dakika 21: Penaltı atışını Ghezzal kalecinin soluna doğru kullandı. Onana köşeyi doğru bilmesine rağmen bu topa dokunamadı ve top köşeden ağlara gitti.

Dakika 15: Sol kanattan Berghuis'in kullandığı köşe vuruşunda ön direğe gelen topu Schuurs aşırtmak istedi. Top üstten dışarıya gitti.

Dakika 12: N'Koudou savunmadan topla çıkmak isterken David Neres araya girdi. Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulup sol ayağıyla uzak direk dibine doğru vuruşunu yaptı. Top az farkla yandan dışarıya gitti.

Dakika 10: Pjanic'in pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Rosier, topu soluna çekip vuruşunu yaptı. Top direğin hemen yanından giderek yan ağlarda kaldı.