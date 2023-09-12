Sergen Yalçın Las Vegas'ta Kumarhanede Görüntülendi - Son Dakika

Sergen Yalçın Las Vegas'ta Kumarhanede Görüntülendi

Son Güncelleme: 12.09.2023 17:22

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, Las Vegas'ta bulunan bir kumarhanede kameralara yakalandı. Sosyal medyada paylaşılan videoda görülen Yalçın'ın bu anları gündem oldu. Şans oyunlarına olan tutkusuyla bilinen Yalçın, daha önce de Belarus'ta bir gece kulübünün açılış klibinde kameralara takılmıştı.

Sergen Yalçın Las Vegas'ta bulunan bir kumarhanede kameralar yakalandı! O anlar gündem oldu.

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve uzun süredir futbol dünyasından uzak olan Sergen Yalçın'ın bir sosyal medya kullanıcısının Las Vegas'ta bulunan kumarhaneden paylaştığı videoda görülmesi gündem oldu.

Son olarak 2020-2021 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran ve Siyah-Beyazlılar'dan ayrılmasının ardından uzun süredir sahalardan uzak olan başarılı teknik adam Sergen Yalçın sosyal medyada paylaşılan bir video ile gündem oldu.

VEGAS'TA CASINO'DA GÖRÜNTÜLENDİ

Şans oyunlarına tutkusuyla bilinen Yalçın, bir sosyal medya fenomeninin Las Vegas'daki bir otelin casinosundan paylaştığı videoda kameralara takılan Yalçın'ın bu anları kısa sürede en çok konuşulanlar arasına girdi.

Sergen Yalçın daha önceleri de Belarus'ta bir gece kulübünün açılış klibinde kameralara takılmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Sergen Yalçın, Las Vegas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sergen Yalçın Las Vegas'ta Kumarhanede Görüntülendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sergen Yalçın Las Vegas'ta Kumarhanede Görüntülendi - Son Dakika
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