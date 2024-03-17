Spor

- Sergen Yalçın: "Ligi ilk 10 sıra içinde tamamlamak istiyoruz"

İSTANBUL - Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada, Süper Lig'i ilk 10 sıra içinde bitirmek istediklerini söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Beşiktaş'ın 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "İlk yarı tamamen kontrolümüzde geçti. Çok iyi oynadık. Özellikle geçişleri iyi yaptık. Merkezi iyi kullandık. İlk attığımız gol ders sayılabilir bir goldü. Attığımız penaltıyı çok görmedim. Penaltı mıydı değil miydi görmedim. İlk yarı böyle bitti. Yediğimiz şok gol çok zor bir gol. Zor bir zaman diliminde takımı moralini bozdu. Motivasyonu düşürdü. İkinci yarı rakibimiz daha iyi oynadı. İkinci golü de bulabilirlerdi. Son dakikada verilen penaltı, atılamayan penaltı bizim adımıza şans. Bunlar olabiliyor. Bugün itibarıyla şans bizden yanaydı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Kısıtlı bir kadroyla iyi mücadele ediyoruz. Aylardır aynı oyuncularla oynuyoruz. Oyuncular öz veriyle oynuyor. Ligi ilk 10 sıra içinde tamamlamak istiyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile ilgili sorulara cevap vermek istemediğini de belirten Yalçın, "Oranın bir hocası, bir başkanı var. Ben Antalyaspor teknik direktörüyüm. Yorum yapmam doğru olmaz. Kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum" diye konuştu.

"Anadolu takımları maddi anlamda zor durumda"

Sergen Yalçın, transfer döneminde transferi açamadıklarını hatırlatarak, "En iyi oyuncumuz gitti. Bizim başımıza geliyor böyle şeyler. Ülkenin hassas noktalarına dokundu ve göndermek zorunda kaldık. Öyle olması gerekiyordu. Antalyaspor'u ekonomik olarak sıkıntıya sokmak istemedik. Elimizdeki takımla kümede kalabilir miyiz dediler. Ben de kalabilirim dedim. Bu şekilde devam ediyoruz. Şu an 41 puanımız var. 50 puan bandında ligi bitirmek istiyoruz. Oyuncularım ellerinden geleni yapmaya çalışıyor. Ben de istiyorum geniş bir kadro ancak işimiz elimizde olanla en iyisini yapmak. Bunu yapmaya çalışıyoruz. İnşallah başarılı oluruz. Kolay değil buralarda çalışmak. Anadolu takımları maddi anlamda zor durumda. Gelirleri arttırmak lazım. İyi kadrolar kuramaz. Bu durum kaliteli oyun oynanmasını engeller. TV gelirlerinin biraz daha yukarıda olması gerekiyor. Euro'dan dolayı" şeklinde konuştu.

Taraftarların kendisini tribüne çağırmasını bekleyip beklemediğiyle ilgili gelen soruya Yalçın, "Daha güzel ağırlanmak isterdim. Burada oynadık, burada kupalar kazandık. Tarihin en uzun sezonunda pandemi döneminde kupalar kazandık. Daha iyi ağırlanıp gururumuz okşanırdı. Futbol böyle bir iş. Bugün varsın yarın yoksun" cevabını verdi.