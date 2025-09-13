Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler - Son Dakika
Sergen Yalçın maç sonu açıkladı: Geri dönmeyecekler

13.09.2025 23:30
Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Sergen Yalçın, maç sonrası yaptığı açıklamada rakiplerinin geri dönmeyeceğini belirtti. Yalçın'ın bu çıkışı, takımın önümüzdeki maçlarda nasıl bir performans sergileyeceği konusunda merak uyandırdı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Süper Lig'in 5. haftasında 2-1 kazanılan RAMS Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

'GAYRET ETTİLER'

Oyuncularının maçı kazanmak için büyük çaba sarf ettiklerini söyleyen Sergen Yalçın, "Taraftara teşekkür etmek lazım. İnanılmaz bir destek, çok ciddi bir sevgi gösterisi oldu. Çalıştığımız sürece oyuncularımla beraber layık olmaya çalışacağız onlara. Çocukların gayreti gayet iyi. Savaşmaları, kazanmak istemeleri... Çok zor dakikada geriye düştük. Oradan dönmek çok zordur. Hamleler yaptık. Gayret ettiler kazanmak için. Bunlar tabii güzel şeyler..." dedi.

"EKSİĞİMİZ VAR"

Oyunsal anlamda eksiklikleri açıklayan Sergen Yalçın, "Oyunsal anlamda çok ciddi eksiklerimiz olduğu bir gerçek. Tamam iyi mücadele ettik, savaştık, çaba sarf ettik ama çok kısa süre oldu biz başlayalı. Biraz zamana ihtiyaç var. Oyunsal anlamda bazı şeyleri düzeltmek çok kolay değil. Taraftarın istediği oyunu takımın oynaması çalışmayla olacak. Oyunun oturması biraz zaman alacak gibi duruyor. Bir dahaki milli maç arasından sonra birbirimize alışmış olacağız oyuncularla. Oyuncuların kazanma arzusu bizi mutlu etti. Oyunu geliştireceğiz. Kalitesi olan oyuncular var. Doğru oyunu, doğru kadroyu bulup büyük Beşiktaş'a layık oyun, sonuçlar olacak. Önce bir takımı oturtmak gerekiyor. Geri kalanı ondan sonra konuşuruz." ifadelerini kullandı.

"ALANYA MAÇIYLA ALAKASI YOKTU'

Sadece 1 maç kazanıldığını dile getiren Sergen Yalçın, "Bugünkü maçın, 15 gün önceki Alanya maçıyla çok alakası yoktu. Çok farklı bir mücadele, arzu vardı. O maç oyuncu eksiğimiz, sıkıntılarımız vardı. Bugün onları biraz daha giderdik. Mücadele, istek, kazanma arzusu kabul edilebilir seviyedeydi. Kazanıp moral bulmamız lazım. Daha isteyerek, mutlu çalışalım. Onun için kazanmak lazım. Ancak, sadece 1 maç kazandık." sözlerini sarf etti.

'MAÇ KAZANIRSIN DİYE ALIYORUZ'

Yeni transferler Cerny ve Cengiz Ünder ile de ilgili yorumlarda bulunan başarılı hoca, "Oyuncuları gol atsın maç kazandırsın diye alıyoruz zaten. Bunu söyleyeyim kısaca..." ifadelerini kullandı.

'GERİ DÖNMEYECEKLER'

Sergen Yalçın, Josef de Souza ve Atiba Hutchinson'ın Beşiktaş'a geri dönmeyeceklerini açıklayarak, "Ekibimiz çok yeterli. Ekibimizin bilgi, birikimi çok yüksek. Ekiple ilgili sosyal medyada eleştiriler oluyor. Ekibimize isim isim bakabilir, takip edebilirsiniz. Ekibimizin gayet yeterli olduğunu düşünüyorum. Josef ve Atiba gündeme geldi. Onlardan birisini alabilirdik aslında ama onlar için iyi olacaktı. Geri dönmeyecekler. Bizim zaten kurulu ekibimiz var. Onları bu işe başlatmak amaçlı bizim ekibin çok uygun olduğunu düşünüyorum. Camiamızın ve taraftarın sevdiği isimler ama onlarla anlaşamadık. Bu kafada olduklarını çok düşünmüyorum. O yüzden gerek görmedim." şeklinde konuştu.

