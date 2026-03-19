Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sergen Yalçın: Türkiye Kupası Önceliğimiz

19.03.2026 23:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kalan maçlarda kazanma hedeflerini ve Türkiye Kupası'nı önceliklendirdiklerini açıkladı.

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Ligde sadece kendi pozisyonumuzu korumaya çalışıyoruz. Üst sıralara çıkmak için başkasının ayağına bakmak gerekiyor. Beşiktaş kalan 7 maçın hepsini de kazanmak ister. Türkiye Kupası bizim için değerli. Avrupa'ya kolay yoldan çıkış bileti. Orası bizim için daha önemli duruma geçti" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci hafta maçında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-1 yendi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın açıklamalarda bulundu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Milli maç arasından önce kazanmak önemliydi. Derbi mağlubiyetinden sonra toparlanmak kolay olmuyor. Oyuncularım 2 maçta da iyi performans gösterdi. Bugün erken gol bulduk. Skor sıkıntılı görünse de oyuna baktığımızda rakibin pozisyonu yok. İkinci yarı 3-4 net pozisyon yakaladık. Orada da kaleci şanslıydı. Yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

'LİGDE SADECE KENDİ POZİSYONUMUZU KORUMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Ligdeki durumlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yalçın, "Derbiden sonra artık ligde hedef koymamız zor. Eğer derbiyi kazansaydık, ilk üç içine girme ihtimalimiz yüzde 90'dı. Ligde sadece kendi pozisyonumuzu korumaya çalışıyoruz. Üst sıralara çıkmak için başkasının ayağına bakmak gerekiyor. Beşiktaş kalan 7 maçın hepsini de kazanmak ister. Türkiye Kupası bizim için değerli. Avrupa'ya kolay yoldan çıkış bileti. Orası bizim için daha önemli duruma geçti" ifadelerini kullandı.

'BUGÜN DE MEMNUN OLMADIĞIMIZ BİR HAKEM YÖNETİMİ VARDI'

Hakem kararlarıyla ilgili görüşlerini de paylaşan deneyimli teknik adam, "Hakemleri konuşmak istemiyorum. Maalesef işler pek iç açıcı değil hakem yönetimi konusunda. Bugün de memnun olmadığımız bir hakem yönetimi vardı. Derbide yaşananlar, verilmeyen kartlar, kuralların uygulanmaması... Kuralların herkese uygulanması gerekiyor. Kimseden ekstra bir şey istemiyoruz. Sezon başından beri ciddi problemler yaşıyoruz hakemlerle ilgili. Beşiktaş camiası olarak bu konudan dertliyiz. Önümüzdeki sene umarım böyle olmaz. Bizim bir gelecek planlarımız var. Onlar için bu işi yapıyoruz. Hakem arkadaşlara güvenimiz tam olsun, dürüstçe maç yönetsinler istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'TRANSFERDE YÜZDE 50 HER ZAMAN BAŞARIDIR'

Takımın genel durumu ve kulübün yapısına da değinen Yalçın, "Ciddi problemleri çözmeye çalışırken oyunu oturtmaya çalışıyoruz. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Türk futbolunun içinde olduğu maddi durum sağlıklı değil. Kulüplerin bu bütçeleri karşılaması kolay değil. Bizim yapmaya çalıştığımız şey ekonomiyi doğru kullanmak, kulübü büyük rakamların altına sokmamak. Taraftarlar oyunculardan mutlu olduğuna göre demek ki doğru kararlar vermişiz. Kulübü ekonomik olarak zor duruma düşürmek istemiyoruz. Doğru oyuncuyu ve doğru rakamı yan yana getirmeye çalışıyoruz. Transferde yüzde 50 her zaman başarıdır. Bizim çalışan ekibimiz bu yüzdenin çok üzerinde" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Sergen Yalçın, Beşiktaş, İstanbul, Futbol, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2026 01:15:31. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.